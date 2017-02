Vermischtes Immenreuth

21.02.2017

Rund vier Monate nach der Wahl hat sich der Elternbeirat in Immenreuths Kindergarten beinahe aufgelöst. Anfang März gibt es eine Neuwahl. Wieso diese nötig wird, lässt sich schwerlich nachvollziehen.

Gute Nachfrage Die Leiterin des Kindergartens möchte sich nicht zum Elternbeirat äußern. Im Gegenzug loben die vier ausgeschiedenen Beiräte die langjährige Leiterin ausdrücklich für die "sehr gute und konstruktive" Zusammenarbeit. Im Vorjahr hatte die Kündigung der Frau für Aufsehen gesorgt. Nachdem ein Schiedsgericht des Bistums und das Arbeitsgericht sie vollständig rehabilitierten, kehrte sie auf den Posten zurück.



Im Zuge des Verfahrens übernahm Sebastian Stopp vom Caritas Diözesanverband die Geschäftsführung der Einrichtung. Auch er äußert sich zurückhaltend zu den Vorgängen. Dazu habe er zu wenig Einblick ins Gremium. Auf einen guten Weg sieht er den Kindergarten an sich. Als Beleg verweist er auf die gute Nachfrage nach den Plätzen. Den Kindergarten besuchen etwa 120 Kinder in fünf Gruppen. Damit begründet Stopp auch die Berufung der bisherigen Stellvertretung zur Leiterin. Beide Frauen sind gleichberechtigt, kümmern sich um unterschiedliche sachliche Bereiche. Auch in anderen Einrichtungen habe sich dies Doppelspitze bewährt. (wüw)

Von den im Oktober gewählten acht Elternbeiräten des Kindergartens sind noch zwei übrig: der Vorsitzende Florian Hösl und die Kassiererin Katrin Scherm. Am 6. März soll es Neuwahlen geben. Hösl erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass er und Scherm dann wieder kandidieren wollen. Dazu haben sich weitere Eltern zur Mitarbeit im Gremium bereiterklärt.Nötig ist die Neubesetzung, weil sich nach fünf Monaten sechs Beiräte zurückgezogen haben. Die Beisitzerinnen Jacqueline Tajaiol und Corinna Swasey verabschiedeten sich schon kurz nach der Wahl eher still. Die Frauen sollen Zeitgründe für den Rückzug angeführt haben. Per offenen Brief an die Eltern erklärten vergangene Woche nun auch die stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Reger und Margarethe Etterer, Schriftführerin Marion Ehbauer und Beisitzerin Jacqueline Barowitz ihren Abschied. "Nach nunmehr knapp fünf Monaten im Amt ist unsere Motivation einer gewissen Portion Enttäuschung und Unwohlsein gewichen", schreiben die vier Frauen.Zu den Gründen für ihre Entscheidung halten sie sich allerdings im Vagen. Die Rede ist von "Konflikten und Gräben", in die sie "weder involviert, noch für welche wir missbraucht werden wollen". Diese "Spannungen" machten ein "konstruktives und vor allem ehrliches Miteinander" derzeit unmöglich. Unglücklich sind die vier Frauen auch mit der Mithilfe. "Es waren immer die gleichen Eltern, die bei Feiern ihre Unterstützung anboten", heißt es in dem Schreiben. "Wir hätten uns jedoch gerne mehr Unterstützung gewünscht", schreiben sie weiter.Auf Rückfragen zu genauen Hintergründen geben sich die Ausgeschiedenen zurückhaltend. Schon im offenen Brief erklären sie, "die weiteren Gründe für den Austritt aus dem Elternbeirat möchten wir nicht öffentlich machen". Hierauf verweisen sie auch auf telefonische Nachfrage. "Wir wollen keine schmutzige Wäsche waschen, niemanden persönlich angreifen." Auch auf Gerüchte über zwischenmenschliche Probleme mit Vorsitzendem Florian Hösl gehen die Frauen nicht ein. Nur bei einer Sache werden sie konkret: Ihr Rückzug habe nichts mit der neuen Leiterin im Kindergarten zu tun (siehe Hintergrund). Ihr Rückzug sei bereits länger geplant, die zeitliche Nähe zur Bestellung der zusätzlichen pädagogischen Leitung reiner Zufall.Tatsächlich bringt Florian Hösl diese Neubesetzung als möglichen Grund für den Rückzug vor. Von Problemen innerhalb des Beirats habe er nichts bemerkt. Hösl macht kein Geheimnis daraus, dass ihm das Verständnis für den Rückzug fehlt. "Ich glaube, die Reaktion ist übertrieben." Auch die Kritik an den Eltern teilt er nicht. Dass sich diese einbringen wollen, zeige die Bereitschaft, bei der Neuwahl zu kandidieren. Weil diese schon in zwei Wochen angesetzt ist, glaube er nicht, dass es bei den geplanten Aktionen des Beirats - etwa ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern - Abstriche geben wird.