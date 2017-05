Vermischtes Immenreuth

Die Grundschule war Feuer und Flamme. Alles drehte sich um den Brandschutz. Der heilige Florian ist eine feste Größe im Stundenplan.

(bkr) Das Motto des Schulfests "Die Immmareither Feierwehr" brachte die enge Verbindung zum Ausdruck. "Wir sind regelmäßig im Feuerwehrgerätehaus und die Feuerwehr in der Schule", verriet uns Rektorin Gudrun Lehner. Sie erachtet es als selbstverständlich, die Kinder bei diesem Thema zu sensibilisieren. Viele ihrer Schützlinge gehören bereits der Kinderfeuerwehr an.Im Sonderpädagogischen Förderzentrum des Schulzentrums unterrichtet Steffi Danzer. Sie gehört zu den Betreuern der Feuerdrachen. Über sie führte der kurze Weg von der Grundschule zur Kinderfeuerwehr und zum Schulfest. Das breite Anforderungsprofil einer Feuerwehr einerseits und vorbeugender Brandschutz zu Hause andererseits verband die Veranstaltung.Vom Notruf bis zur Ersten Hilfe, vom Brandmelder in den eigenen vier Wänden bis zur Ausrüstung einer Wehr durchliefen die Kinder auf zehn Stationen eine breite Palette nützlicher Informationen und Übungen. Daneben durfte gebastelt werden. Die Grundschüler wurden aktiv in den Vormittag eingebunden. Die Eltern konnten sich indes bei Kaffee und Kuchen oder einem Weißwurstfrühstück im sonnigen Pausenhof entspannen.Zum Abschluss eroberten die vier Klassen der Grundschule die Bühne in der Aula. Die erste Klasse startete mit dem "Hexenspruch", die Kombiklasse verzauberte den Raum durch ihren Feuertanz und "Das Feuer" stellte die Dritte in den Mittelpunkt. "Immareith is schai" meinte die vierte Klasse. Rektorin Gudrun Lehner griff selbst zur Gitarre und auf Altneihauser Art wurde der Mond aus dem Naturerlebnisbad gerettet.