Vermischtes Immenreuth

13.02.2017

Der Appetit auf Süßes dürfte so manchen Zuhörer von Monika Kainz vergangen sein. Ihre Zahlen zu Diabetes, der "Volkskrankheit Nummer 1" in Deutschland, sind alarmierend.

Ihre Ausführungen bei der KAB im fast voll besetzten Pfarrheim stützte Kainz auf Daten der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG). Demnach werden bundesweit täglich 700 bis 800 Neuerkrankungen registriert. In Deutschland leben derzeit 6,8 Millionen. Experten gehen zudem von einer Dunkelziffer von weiteren 3 Millionen Personen aus, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Weltweit sind 422 Millionen Diabetiker erfasst.Die Krankheit sei nach dem Zweiten Weltkrieg und bis hinein in die 1960er Jahre kaum verbreitet gewesen, wusste die Referentin. Erst durch die Wohlstandsgesellschaft breitete sich Diabetes immer mehr aus, berichtete Kainz. Ab 2000 seien die Zahlen sogar explodiert. Aufgrund Ernährungsfehler und mangelnder körperlicher Bewegung erkrankten mittlerweile auch viele junge Menschen.Die Rednerin verglich Diabetes mit einer hinterlistigen Schlange, die unbemerkt anschleiche, irgendwann zubeiße und dadurch Gesundheitsschädigungen verursache, die meistens nicht mehr reparabel sind. Kainz erklärte die Erkrankungsbilder von Diabetes Typ 1 und Typ 2, wobei die Ursachen des Typs 1 noch nicht hundertprozentig geklärt seien. Es handle sich jedoch um eine Autoimmunkrankheit, bei der nur eine Insulintherapie in Frage kommt.Als Hauptursache für den Typ 2 nannte sie Übergewicht, aber auch Erbanlagen, ungesunde Ernährung und mangelnde körperliche Bewegung. Daher müssten Patienten hier vorrangig ihre Lebensweise überdenken. Basis einer jeden Therapie seien eine gesunde, vielseitige und vollwertige Ernährung sowie ausreichend Bewegung im Alltag. Die Rednerin empfahl drei Mal die Woche eine dreiviertel Stunde an der frischen Luft, um so das eigene Immunsystem zu stärken. Dies müsse aber wie eine Ernährungsumstellung in Fleisch und Blut übergehen und nachhaltig passieren.Süße Limonaden, Fast Food wie Hamburger oder Pommes und Süßigkeiten führen bereits in jungen Jahren zu Übergewicht. Hinzu kommt, dass Kinder ständig vor dem Computer oder Fernseher sitzen. Ihnen müsse wieder eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung beigebracht werden, forderte Kainz.Als Anzeichen für Diabetes führte sie Müdigkeit, Leistungsabfall, ständiger Durst, starker Harndrang, Infektanfälligkeit, schlechte Wundheilung und Hautprobleme an. Je früher der Zucker erkannt und eingestellt werde, umso besser lassen sich Folgeerkrankungen vermeiden. Ein hoher Blutzuckerspiegel schädige die Gefäße von Augen, Nieren, Herz, Füße, Nerven und Gehirn.Kainz stellte auch die neueste Messmethode mit einem Sensor vor, der im Gewebswasser des Oberarms ständig den Zuckerspiegel ermittelt. Minütlich können hier über zwei Wochen die Werte abgefragt und dokumentiert werden. Die Kosten dafür übernehmen zur Zeit aber nur einzelne Krankenkassen. Der Vortrag endete mit Zuckerfallen-Quiz, bei dem die Zuhörer erraten mussten, wie viel Zuckerwürfel in den jeweiligen Lebensmitteln zu finden sind. 26 Stück sind beispielsweise in 100 Gramm Gummibären enthalten. Aber auch Fruchtjogurts, Säfte oder Frühstücksmüslis können bereits am Morgen zur Diabetesfalle werden.Vorsitzende Claudia Porst dankte der Referentin mit einem kleinen Geschenk.