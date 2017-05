Vermischtes Immenreuth

04.05.2017

Der Kreisverband Kemnath im Bayerischen Soldatenbund (BSB) trotzt dem landesweiten Mitgliederschwund. Bereits von 2014 auf 2016 legte er von 1032 auf 1058 Mitglieder zu, so berichtete Kreisvorsitzender Thomas Semba in der Kreisversammlung nicht ohne Stolz von einem weiteren Plus.

44 Veranstaltungen

Trotz zahlreicher Todesfälle liegt nun die Zahl bei 1067. Zu den "Überfliegerkameradschaften" zählte er die Ortsverbände Ramlesreuth (plus zehn) und Brand (plus vier). Diese positive Entwicklung schrieb Semba einem riesigen Arbeits- und Programmpensum des Vorstands, aber auch der Kameradschaft und Verbundenheit in und zwischen den Ortsverbänden zu.Gastgeber der Kreisversammlung, an der Abordnungen aller 16 Ortsverbände teilnahmen, war die Krieger und Soldatenkameradschaft (KSK) Immenreuth um Vorsitzenden Martin Schmid. Nach dem Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege, von Not, Vertreibung und Gewaltherrschaft sowie an die in den Auslandseinsätzen gefallenen Soldaten der Bundeswehr ließen Semba und sein Stellvertreter Sebastian Herchenbach im SV-Sportheim 44 Veranstaltungen und Termine Revue passieren.Erfreut zeigte sich Semba, dass bei der SRK Erbendorf die Arbeit von Jürgen Braun mit Nicolas Albert an der Spitze fortgesetzt werden könne. Bei der KSK Mockersdorf habe sich jedoch kein Nachfolger für Josef Gmelch gefunden, bedauerte er. Als einen Höhepunkt bezeichnete er den Besuch von BSB-Präsident Richard Drexl im Januar bei der Jahreshauptversammlung der KSK Immenreuth. Ebenso erinnerte Semba an das 140. Jubiläum mit Kreistreffen des Soldatenvereins Vohenstrauß, den "Hammricher Frauentag" und die sicherheitspolitische Verbandsveranstaltung mit Besichtigung ausgewählter Stationen des Reservisten-Bezirkswettkampfes Oberfranken 2016 in Schederndorf.Vereinsausflüge führten mit der Kameradschaft Waldeck nach Mödlareuth und mit der Kameradschaft Kirchenlaibach nach Augsburg. Besucht wurde die Blankwaffenausstellung im Kemnather Museum mit Jürgen Braun als Referent. Zudem standen eine Sanitätsausbildung mit US-Streitkräften, Kreisversammlungen, Kreisvorsitzendentagungen, Bezirksvorstands- und Präsidiumssitzungen, Landesreservistenseminare, Weihnachtsfeiern sowie die Feiern zum Volkstrauertag und 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg im Programm. Josef Bayer aus Kodlitz, den letzten Kriegsteilnehmer der Kameradschaft Kirchenlaibach, sei zum 98. Geburtstag gratuliert worden.Das BSB-Ehrenkreuz erhielten elf Mitglieder, das BSB-Verdienstkreuz II. Klasse zwei und das Verdienstkreuz I. Klasse vier Kameraden. Mit dem Großen Verdienstkreuz am Bande wurden ein, mit der BSB-Ehrennadel vier Mitglieder geehrt. Der Redner lud zum 125. Jubiläum der KSK Kastl ein. Am 19. Mai steht ein Heimatabend, am 20. Mai der Kirchen- und Festzug sowie das Kreistreffen mit Präsident Drexl, am 21. Mai ein Bulldogtreffen mit Geschicklichkeitsparcours und Festausklang mit den Weinwallfahrern auf dem Programm. Sportlicher Höhepunkt ist am 13. Mai um 13 Uhr die Kreismeisterschaft im Crosslauf in Immenreuth.Herchenbach berichtete, dass das Homepageprojekt im laufenden Jahr mit Hochdruck vorangetrieben worden sei. Ein eigens für den Kreisverband eingerichteter E-Mail-Verteiler ermögliche künftig die schnelle Informationsweitergabe. Von einem kleinen Plus sprach Kreiskassier Alois Melzner. Zu seinen Ausführungen hatten die Revisoren Alois Schönfelder und Eberhard Besold keine Einwände.Schriftführer Marcus Köppel stellte die neue elektronische BSB Vereins-, Sport- und Böllerschützenverwaltung "David 21" vor. So müssten die Böllerschützen im Landes- und Bundesprogramm geführt werden. Vereinsvorstände bekämen das Programm angeboten. Es erleichtere die Mitgliederverwaltung (Aufnahme, Statistik, Ehrungen). Die Beantragung und Genehmigung von Schießberechtigungen erfolge künftig in rein elektronischer Form.