Vermischtes Immenreuth

26.04.2017

26.04.2017

Die Schützen der Krieger- und Soldatenkameradschaften dominierten auch 2016 die Kreismeisterschaft im Kleinkaliber-Schießen. Kreisvorsitzender Thomas Semba hatte bei der Siegerehrung des Kreisverbandes im SV-Sportheim aber auch allen Grund, auf alle seine Schießabteilungen mächtig stolz zu sein.

Sie sind auch die Besten im oberpfälzischen Bezirksverband sowie im Landes- und Bundesverband. Wie Thomas Semba, Kreischef des Bayerischen Soldatenbundes, berichtet, nehmen die KSK Immenreuth und die SRK Brand regelmäßig an Wettbewerben auf Bezirk-, Landes- und Bundesebene mit Erfolg teil. Vom Bundesschießen 2016 kehrte Peter Hößl als Meister mit Freien Pistole 50 Meter zurück. Beim KK-Gewehr in der Klasse Senioren belegte die Mannschaft mit Günther Thätz, Manfred Veigl und Peter Hößl Platz drei.Seit Jahren stellen die Immenreuther Teams zudem die besten Schützen im Kreisverband. Beim Kleinkaliber-Schießen 2016 dominierten Immenreuth I (Gewehr) mit Hans Stahl, Günther Thätz und Manfred Veigl und Immenreuth I (Pistole) mit Manfred Fischer, Jochen Nentwich sowie Rainer Reichenberger. Aber auch insgesamt zeigte sich Semba mit der Beteiligung und der großen Leistungsdichte bei der Auszeichnung der Sieger des Hans-Stahl-Schießens in Immenreuth hochzufrieden. Man müsse weit zurückgehen, wann 35 Mannschaften und 105 Schützen dem Kreisschießen mit so vielen spannenden Entscheidungen zu einem solchen Erfolg verholfen haben. Mit Bezirksvorsitzendem Horst Embacher und Bürgermeister Heinz Lorenz nahm er im Sportheim die Siegerehrung vor. In der Gesamtwertung Kleinkaliber Gewehr und Kleinkaliber Pistole sicherte sich erneut die KSK Immenreuth I (1478 Ringe) den Wanderpokal, vor der KSK Immenreuth II (1382) und SRK Neusorg (1321). In der Kleinkaliber-Gewehr-Mannschaftswertung hatte die KSK Immenreuth I (700) die Nase vorn. Auf Platz zwei rangierte die KSK Kastl I (641) vor der KSK Immenreuth II (616). Bei der Kleinkaliber-Pistole blieb KSK Immenreuth I (778) Sieger vor KSK Immenreuth II (766) und KSK Waldeck (753).In der Einzelwertung Kleinkaliber Gewehr machten die Immenreuther die ersten drei Plätze unter sich aus. Die Reihenfolge lautete: 1. Manfred Veigl (245), 2. Hans Stahl (234), 3. Roland Schäffler (227). Nichts zu holen war für die Immenreuther hingegen bei der Einzelwertung Kleinkaliber Pistole. Mit neun Ringen Vorsprung gewann Florian Schmidt (276) aus Brand vor Siegbert Roth (SRK Neusorg) und den Waldecker Markus Schmidt (266).Sembas Dank galt der KSK Immenreuth und dem Schützenverein für die Organisation des Kreisschießens. Er nutze nach Möglichkeit jede Gelegenheit, Vereinsmeisterschaften zu besuchen und Übungstermine wahrzunehmen. Als dienstliche Veranstaltungen besuchte er das zweite Schul- und Wertungsschießen ("Gockerl Schaißn!") sowie die Aus- und Weiterbildung für Leitungs-, Sicherheits- und Funktionspersonal beim Schießen.Als eine "herbe Enttäuschung" wertete der Kreisvorsitzende eine Besprechung mit Vertretern der Bundeswehr in Weiden anlässlich des geplanten Reservistenschießen des BSB-Bezirksverbandes Oberpfalz. Für 2017 kündigte Semba die Kreismeisterschaft im KK-Schießen im September in Kastl bei der Schützengesellschaft Hubertus an. Weitere Termine: 13. Mai Kreiscrosslauf in Ahornberg (Start: 13 Uhr). 125. Jubiläum der KSK Kastl (19. Mai Heimatabend, 20. Mai Kirchen- und Festzug sowie Kreistreffen mit Präsident Richard Drexl, 21. Mai Bulldogtreffen mit Geschicklichkeitsparcours und Festausklang mit den Weinwallfahrern).