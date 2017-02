Vermischtes Immenreuth

06.02.2017

0 06.02.2017

Die Armbinde des Vorsitzenden der Clubfreunde überreicht der Vater an den Sohn. Matthias Hösl übernimmt die Verantwortung für die Anhänger des 1. FC Nürnberg. Vater Karl tritt nach 25 Jahren Dienstzeit dennoch nicht in den Ruhestand.

"Mia san da Glubb", heißt auch im Hinblick auf das 25. Jubiläum im Juni die Devise des Gründungsvorsitzenden. Zum letzten Mal gab er in der Jahreshauptversammlung am Sonntag im Vereinslokal "Zur alten Schmiede" einen umfassenden Rechenschaftsbericht für die 162 Mitglieder ab. Und er erinnerte an die im vergangenen Jahr verstorbenen Siegfried Scherm und Dora Schubert.Karl Hösl erwähnte zudem das Lebend-Kickerturnier des Patenvereins Kulmain sowie die Hochzeitsfeier von Kathi und Marion Haberkorn. Zu seinem Bedauern fiel die Fußballgemeindemeisterschaft im vergangenen Jahr aus. Dieses sollte zum 25-jährigen Bestehen wieder belebt werden. Vom Ausflug in den Bayerischen Wald führte seine Zeitreise über die Jahresabschlussfeier bis zur Winterwanderung nach Fuchsendorf.Über den Nürnberger Fußballclub selbst wollte Hösl keine großen Worte verlieren. Er sagte lediglich: "Sie dümpeln nach wie vor im Mittelfeld herum" und "mit dem Wiederaufstieg schaut es schlecht aus".Nach dem Bericht von Kassier Stefan Müller und dem Bericht der Revisoren Markus Dötterl und Kurt Schmidt standen die Neuwahlen an. Ohne Gegenstimme trat der bisherige Schriftführer Matthias Hösl die Nachfolge von Karl Hösl an. Um das Protokoll kümmert sich künftig Roland Schöler. Als Jugendbeauftragter schied Benjamin Merkl aus. Ihm folgen Moritz Ullmann und Lukas Hösl nach. Mit Bärbel Schindler, Norbert Böck, Roman Schmidt und Roland Hautmann sind vier neue Gesichter im Vergnügungsausschuss vertreten. Ihm gehören weiterhin Michael Münch, Stefan Kammerer und Philipp Hautmann an. Im Amt bleiben zweiter Vorsitzender Jochen Ullmann, Kassier Stefan Müller sowie die Revisoren Markus Dötterl und Kurz Schmidt.Im Mittelpunkt des Vereinsjahres steht das Gründungsfest am 3. und 4. Juni auf dem Sportgelände. Im Kalender stehen noch am Faschingssamstag der interne Preisschafkopf mit Kappenabend auf dem Beerhof, das Presssackwursten am 11. März im Sportheim und der Tagesausflug nach Falkenberg am 9. September. Die Jahresschlussfeier ist am 9. Dezember geplant.Auf Vorschlag des neuen Vorstands und mit einstimmigem Beschluss der anwesenden Mitglieder ernannten die Clubfreunde Karl Hösl zum Ehrenvorsitzenden.