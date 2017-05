Vermischtes Immenreuth

04.05.2017

(bkr) Gute Köder hatten die Fischerfreunde beim Raubfischangeln. Rund um den Inselweiher in der Gabellohe warfen um 7 Uhr 29 Petrijünger ihre Angeln aus. Bereits eine halbe Stunde später, nach dem ersten Sonnenstrahl, schnappte der erste Hecht zu. Bis 13 Uhr zogen die Petrijünger weitere 19 Hechte an Land. Den größten Fang bei den Jugendlichen hatte Fiona Janisch an der Angel. 60 Zentimeter maß er. Bei den Erwachsenen hatte Wilma Ernst mit einem 80 Zentimeter langen Hecht die Nase vorn. Vorsitzender Willi Stahl überreichte ihr dafür das Jahresmesser für Fischer und Angler. Für das leibliche Wohl sorgte nach der Siegerehrung Jugendwart Markus Janisch.