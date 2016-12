Vermischtes Immenreuth

22.12.2016

Vendetta - das klingt gefährlich. Und ein Hund, der auf deutsch gesagt Blutrache heißt, erst recht. Doch der Vierbeiner von Walter König ist das genaue Gegenteil. "Sie ist gutmütig, äußerst brav und vor allem eine ausgezeichnete Mutti." Das muss sie auch sein, bei elf Welpen.

Drei zu viel

Attila der Chef

(ak/luk) Am Namenstag der Heiligen Hubert, Pirmin und Silvia gelang Vendetta del Camino Duro der ganz große Wurf. Gleich elf quietschfidele und reinrassige Schäferhundewelpen brachte sie auf die Welt - und Walter König seinem lange gehegten Wunsch nach einer eigene Schäferhundezucht ein gutes Stück näher.Seine Vendetta und Vater Carlo del Camino Duro stammen aus der Zucht von Hans Bodenmeier aus Thumsenreuth. "Ich habe eigentlich dort weitergemacht, wo mein Vater aufgehört hat. Hunde halten und züchten liegt in der Familie", berichtet König. Der Jungzüchter besitzt seit Jahrzehnten Schäferhunde und bildet sie seither mit großem Engagement. Mit Vendetta und Dschaina ist der Immenreuther sehr oft auf dem Übungsplatz des Kulmainer Schäferhundevereins anzutreffen. Mit der zehnjährigen Dschaina vom Haus Pürkner hat sich der 57-Jährige bereits mehrfach, zuletzt 2015, als Vereinsmeister verewigt.Angespornt von diesen Erfolgen, reifte der Entschluss, sich selbst als Züchter zu versuchen. Blitzsaubere drei Zwinger mit großzügigen Ausläufen hat König dafür im Ortsteil Zweifelau in der Sudetenstraße gebaut. Zudem bietet der weitläufige und eingezäunte Garten seine beiden Schäferhündinnen und jetzt noch acht "Wollknäueln" viel Auslauf. "Bei ihrem ersten Wurf waren die elf Kleinen für meine Vendetta einfach zu viel. Acht Zitzen sind drei zu wenig, denn die Kleinen haben mächtig Hunger. Sie wären da zu kurz bekommen", berichtet der Hundezüchter. Eigentlich seien bei einem Wurf fünf oder sechs Welpen der Schnitt. Drei Jungtiere gab er nach drei Tagen zu einer Hundeamme von Hans Bodenmeier zur Aufzucht ab.Wenn König von seiner Vendetta spricht, gerät er ins Schwärmen. "Sie hat einen erstklassigen Charakter. Sie lernt schnell, ist sehr treu und hört aufs Wort." Dabei streicht er ihr liebevoll übers Fell. Bis Anfang Dezember säugte die zweieinhalbjährige Hundemutter ihre acht Kleinen im mit einer Rotlichtlampe beheizten Zwinger. Seit der siebten Woche füttert König spezielles, mit warmem Wasser angerührtes, nährstoffreiches Welpenfutter in täglich zunehmender Menge mit bei. "Der große runde Fresstegel ist früh mittags und abends ruckzuck leergeschlabbert", schmunzelt König. Insgesamt drei Mal am Tag werden die Kleinen gefüttert. "Und wenn die Welpen dann doch noch was brauchen, lässt Vendetta sie auch saugen."Der Berufskraftfahrer kümmert sich meistens allein um seine Hundefamilie, doch Ehefrau Maria und die drei Töchter helfen tatkräftig mit. "Es ist schön, wenn es ein paar sind, aber so viele sind dann schon ein Haufen Arbeit."Was vor sieben Wochen eine Handvoll Hund mit einen Gewicht von jeweils rund 200 Gramm war, hat sich mittlerweile zu einem etwa 4 Kilogramm schweren Wonneproppen ausgewachsen. Durch das zusätzliche Futter "geht das ruckzuck", weiß König. Vendettas erste Nachkömmlinge sind der sogenannte A-Wurf. Die Welpen erhalten einen Namen, der A beginnt mit dem Zusatz der Zucht "vom Flötzbach".Beim Betreten des Zwingers winselt die Welpenbande. Einmal losgelassen, geht's rund. Als die Mutter dazukommt, natürlich zuerst Richtung "Zapfstellen", die aber nachmittags noch geschlossen sind. So vergnügen sich die Bälger und versuchen sich auf der Wippe. Sie soll sie an das Autofahren gewöhnen und den Gleichgewichtssinn fördern.Behalten will König von seiner ersten Zucht auf jeden Fall den kleinen Rüden Attila. "Sein Schwanz wedelt immer, er hat ein ruhiges Wesen - er ist schon jetzt in der Achterhorde der Boss", lacht König. Bisher haben drei seiner Welpen einen neuen Besitzer, die sie ab dem 3. Januar in Empfang nehmen können. Erst nach acht Wochen dürften die Tiere gechipt und abgegeben werden, erklärt der ImmenreutherUm ein neues Heim und geeignete Besitzer für den Rest macht sich der Immenreuther keine Sorgen, denn Schäferhundewelpen aus einer gesunden jungen Zucht sind gefragt. Reinrassige Tiere mit Stammbaum werden mit 800 bis 1000 Euro gehandelt. Klar ist für den verantwortungsvollen Züchter, dass er sich den neuen Besitzer genau anschauen wird, bevor ein Handschlag den Verkauf besiegelt.