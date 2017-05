Vermischtes Immenreuth

15.05.2017

6

0 15.05.2017

(mez) Bischof Bosco Puthur aus Melbourne spendet heute, Dienstag, im Gottesdienst um 9.30 Uhr das Firmsakrament in der Herz-Jesu-Pfarrkirche. Der Geistliche gehört zu den aus Indien stammenden Thomaschristen. Über deren Geschichte und Entwicklung referierte Sebastian Kistler von Missio München im Pfarrheim.

Papst und Patriarch

Oberhaupt als Kardinal

Zur Veranstaltung hatten der Pfarrgemeinderat und die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) aus Tirschenreuth eingeladen. Sprecherin Marita Doleschal hieß dazu auch Pfarrer in Ruhestand Siegfried Wölfel aus Friedenfels, bei dem der Bischof während seines Deutschland-Aufenthalts wohnt, willkommen.Die Geschichte der Thomaschristen hänge eng mit der Verankerung in der Ostkirche und der Kolonialgeschichte zusammen, erklärte der Referent. In der römisch-katholischen Kirche gebe 24 Rituskirchen, die Westkirche mit römischem Ritus und 23 Ostkirchen wie die syro-malabarische Kirche der Thomaschristen. Ihnen allen sei gemein, dass sie den Papst als Oberhaupt ansehen. Zusätzlich besäßen die meisten Ostkirchen eine eigene Jurisdiktion unter Patriarchen oder Großerzbischöfen. Die syro-malabarische Kirche zähle über drei Millionen Gläubige, berichtete Kistler. Die Ursprünge der Thomaschristen gingen auf das Jahr 52 mit der Ankunft des Apostels Thomas an der Südwest-Küste Indiens zurück. Dort baute er sieben Kirchen auf, ehe er den Märtyrertod starb.345 kam der syrische Kaufmann Thomas Cana mit einem Bischof und Priestern aus Mesopotamien nach Indien. Von ihnen übernahmen die Thomaschristen den ostsyrischen Ritus, die ostsyrische Schrift und Sprache. Ab dem achten Jahrhundert unterstanden sie dem Patriarchen in Bagdad. Kurz vor der Landung der Portugiesen im 15. Jahrhundert arbeiteten sie in der Landwirtschaft, betrieben Handel und leisteten Militärdienst. Sie hatten eine hohe Stellung im Kastenwesen. Ihre Lebensweise war stark an das Hindu-Brauchtum angepasst.Mit der Landung der Portugiesen kamen Entdecker, Kolonisten und lateinische Missionare. In den eroberten Gebieten setzte der König von Portugal den lateinischen Ritus durch. Bei der Synode von Diamper 1599 folgten Beschlüsse zur vollständigen Eingliederung der Thomaschristen in den lateinischen Ritus, was die Abschaffung aller Bräuche mit hinduistischen Einflüssen zur Folge hatte. Die Priesterehe wurde verboten, alle kirchlichen Texte der Thomaschristen mussten korrigiert oder gar verbrannt werden.Es kam zur ersten Spaltung der Thomaschristen. Erzdiakon Thomas Parambil wurde zum Gegenbischof ausgerufen und schließlich exkommuniziert. Es entstanden zwei getrennte Gemeinschaften, den bei Rom verbleibenden Thomaschristen und die einem Patriarchen unterstellten. Die Entwicklungen bei den lateinischen Thomaschristen war geprägt von einem harten Umgang der Kolonialmächte mit den Gläubigen und Priestern. Es folgte die Abspaltung der "Assyrischen Kirche des Ostens" und die Rückkehr zu den eigenen liturgischen Wurzeln.1923 organisierte sich die syro-malabarische Kirche neu. Beim II. Vatikanisches Konzil wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit den Ostkirchen anerkannt. 2006 gab Papst Johannes Paul II. der syro-malabarischen Synode das Recht, ihr Oberhaupt selbst zu wählen. Papst Benedikt XVI. ernannte diesen 2012 sogar zum Kardinal. Die syro-malabarische Kirche habe zudem auffallend viele Berufungen zu Priestern, erklärte Kistler. Auch der anwesende Pfarrvikar aus Kemnath, Joseph Meenpuzhackal, konnte über den Ritus der Thomaschristen viel berichten. Kaplan Justin Kishimbe dankte den Referenten mit einem Präsent.