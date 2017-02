Vermischtes Immenreuth

14.02.2017

Skilanglauf ade? Nicht nur die Wärme der vergangenen Tage schadete der Königskronloipe. Mit der Zugangsloipe vom Poppenberg ist sie ein heiß begehrter Ausgangspunkt bei naturverbundenen Sportlern für lange Skitouren. Die Sonne schadete aber noch nicht so wie der Ostwind. Dieser wehte Nadeln, Blätter und Zweige in die Spuren und machte sie stellenweise unbenutzbar.

"Sollten die Temperaturen in den nächsten Tagen dauerhaft über dem Gefrierpunkt liegen, werden Loipen mit geringerer Schneeauflage nicht mehr täglich präpariert, um die Substanz zu schonen", teilt der Nordic-Parc Fichtelgebirge bereits mit. Dafür gibt es am Wochenende ein Schlittenhunderennen. Beim ehemaligen Weiler Königskron mündet die Strecke in die gleichnamige Loipe. Start des Hundeschlittenrennens ist am Samstag und Sonntag jeweils 10 Uhr in Warmensteinach. Nach dem Rennen soll die Loipe wieder frisch gespurt werden, soweit es das Wetter ermöglicht.