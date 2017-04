Vermischtes Immenreuth

26.04.2017

4

0 26.04.2017

Speichersdorf. (bkr) Die Amerikanische Faulbrut macht den Imkern im Gemeindebereich weiter das Leben schwer. Am Rande des Sperrbezirks wurde ein neuer Fall bekannt.

Mit der Allgemeinverfügung vom 8. März 2016 hatte das Landratsamt Bayreuth zur Bekämpfung der vor einem Jahr aufgetretenen Bienenseuche einen zwei Kilometer großen Sperrbezirk rund um Speichersdorf eingerichtet. Eine Aufhebungsuntersuchung im März wies direkt an dessen Rand erneut einen Erreger der für Bienen verheerenden Krankheit nach. Der betroffene Imker außerhalb des Sperrbezirks hat das betroffene Bienenvolk inzwischen abgetötet, teilt das Landratsamt mit.In Absprache mit der Bienensachverständigen Barbara Bartsch von der Staatlichen Fachberatung für Bienenzucht in Oberfranken bleibt der Sperrbezirk deshalb noch bestehen. Die Imkervereine sind darüber informiert.Aufgrund von Mitteilungen liegt der Verdacht nahe, dass nicht alle Bienenhaltungen dem Veterinäramt angezeigt wurden. Bereits bei der Begehung fand es illegale Bienenhaltungen vor. Die betroffenen Gemeinden haben deshalb das Merkblatt "Meldepflicht für Bienenvölker - Erteilung Betriebsnummern" nach der Bienenseuchenverordnung mit entsprechenden Anmeldeformularen zur Veröffentlichung in den Amtsblättern erhalten.Zur weiteren Vorbeugung erfolgen im Umkreis von weiteren drei Kilometern Untersuchungen. Es soll sichergestellt werden, dass außerhalb des Sperrbezirks keine weiteren Völker infiziert sind. "Zum Schutz gesunder Bienenvölker (Einschleppungsgefahr) ist eine konsequente Seuchenbekämpfung erforderlich", betont Pressesprecher Michael Benz vom Landratsamt Bayreuth.Die Amerikanische Faulbrut ist aber nicht das einzige Problem der Imker. Drei neue Insektengifte könnten demnächst auf den Markt kommen, die ein hohes Risiko für Honigbienen mit sich bringen. Für Sulfloxaflor, Flupyradifuron und Cyantraniliprol ist ein Antrag auf Zulassung in Deutschland gestellt worden. Alle drei haben die EU-Zulassung bereits erhalten. Bei Cyantraniliprol, das im hohen Maße als giftig für Honigbienen gilt, hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Sommer 2016 eine Ausnahmegenehmigung für die Bekämpfung der Kirschessigfliege im Obstbau erlassen.