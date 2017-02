Vermischtes Immenreuth

21.02.2017

0 21.02.2017

Der Sportverein feiert 2018 das 90-jährige Bestehen. Für das Jubiläum laufen demnächst die Planungen an. Fest steht aber bereits, dass Heinz Lorenz auch im Festjahr an der Spitze der Sportler steht.

Die Mitglieder bestätigten ihn bei den Neuwahlen ebenso im Amt wie fast die gesamte Führungsriege. Für weitere zwei Jahre bleibt Jürgen Lautner sein Stellvertreter. Die Kasse verwaltet weiterhin Dominik Reger. Matthias Pocker ersetzt Markus Pleier als Schriftführer. Die Riege der bisherigen Beisitzer Reiner Ullmann, Norbert Bock, Katrin Riedel und Anja Scherm ergänzt Peter Heindl. Günther Reichenberger und Markus Lautner prüfen erneut die Kasse. In den einzelnen Abteilungen gab es keine Veränderungen. So bleibt Florian Stelzl der Chef bei den Fußballern. Die Sparte Tennis führt Willy Merkl.Lorenz blickte auf ein ereignisreiches Sportjahr zurück, bei dem vor allem die Nachwuchsarbeit im Vordergrund stand. Mit 561 Mitgliedern, darunter 205 aktive Kinder und Jugendliche, gehörten dem SV Ende 2016 so viele Personen an, wie seit Jahren nicht mehr.Anhand einer Diashow blickte der Vorsitzende unter anderem auf die "Summer Vibes" unter freiem Himmel am Sportgelände zurück. Das Fest sei ein voller Erfolg gewesen und werde am 28. Juli wiederholt. Gleiches gilt für die gut besuchte SVI-Kirwa im Sportheim und den Brauch der Kirwaburschen, die alljährlich durch die Gemeinde ziehen. Das Starkbierfest ist mittlerweile fester Teil im Gemeindeleben und jährt sich heuer zum 7. Mal. Anstich ist am 4. März in der Schulturnhalle.Nach einem Totengedenken für die beiden Ehrenmitglieder Gerhard Tretter und Johann Schäffler sowie Siegfried Scherm berichteten die einzelnen Sparten über das Geschehen (Berichte folgen). Zufrieden mit den Zahlen zeigte sich Schatzmeister Dominik Reger. Seine Buchführung lobte Revisor Günther Reichenberger.Lorenz dankte dem neu gegründeten "Rentnerteam" unter der Leitung von Johann König. Es übernehme während des Jahres viele Tätigkeiten rund um die Sportanlage. Auch würdigte der Vorsitzende Willy Merkl, Erich Hader und Jürgen Lautner für die Bewirtung und Instandhaltung des Sportheims sowie alle Helfer beim Sportbetrieb und bei der Pflege der Sportanlage.Der Redner bat um Unterstützung und um Vorschläge für das Rahmenprogramm zum 90. Jubiläum. Der Vorstand erhielt für die Vorbeitungen grünes Licht. Der neue Leiter der Selbstverteidigungsgruppe, Christoph Steiner, bot einen Kurs für Interessierte, jeweils Dienstagsabend ab 20 Uhr in der Turnhalle, an. Monika Kainz warb für eine neue Radgruppe. Interessierte können sich bei ihr oder dem Vorstand melden.