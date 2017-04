Vermischtes Immenreuth

(ak) Seit 1995 gibt es den von der Unesco eingeführten Tag des Buches. Die 4. Klasse der Grundschule und die 4., 5. und 6. Klasse des Sonderpädagogischen Förderzentrums feierten diesen gemeinsam. Mit dabei war auch Buchhändlerin Elke Meiler vom Buchladen Kemnath. Sie berichtete, dass sich in Katalanien die Menschen am Tag des heiligen Georg gegenseitig Bücher und Rosen schenken. Der 23. April sei zudem der Todestag der Dichter William Shakespeare und Miguel de Cervantes.

"Jedes Jahr kommt dazu unter dem Motto 'Ich schenke Dir eine Geschichte' ein spezielles Buch heraus. In diesem Jahr ist es 'Das geheimnisvolle Spukhaus' von Autorin Henriette Wich", erzählte die Buchhändlerin.Meiler gab eine Inhaltsübersicht: Moritz besucht in den Ferien seine Tante. In ihrem Haus geschehen merkwürdige Dinge: Um Mitternacht ertönen seltsame Geräusche. Gegenstände fliegen wie von Geisterhand durch die Luft. Spukt es dort etwa? Oder stecken die frechen Nachbarjungs dahinter? Moritz legt sich mit seiner Cousine Stella und seinem Cousin Kamil nachts auf die Lauer. Gemeinsam wollen sie das Gespenst stellen. Dabei stoßen sie auf ein gruseliges Geheimnis, das bis in die Römerzeit zurückreicht.Zum Buchkauf und -handel erklärte die Buchhändlerin den Kindern, dass jedes Buch mit einer ISBN-Nummer versehen ist und über diese in jedem Buchladen bestellt werden kann. Sie erzählte zudem von einem Besuch beim größten deutschen Buchhändler. Dort sei sie den Dimensionen des voll automatisierten Verlagslagers in Fußballplatzgröße überrascht gewesen. Die Bestellungen werden dort per Computer erfasst. Das Lagersystem sucht die bestellten Bücher, verpackt es und übergibt es an den Zustelldienst zum Versand. Im Jahr werden in Deutschland rund 70 000 Bücher, davon 8000 Kinder- und Jugendbücher geschrieben und verlegt.Zum Beruf der Buchhändlerin erzählte sie, dass die Ausbildung drei Jahre dauernd und bei einem Verlag oder in einer Buchhandlung erlernt werden kann. Zum Abschluss überreichte Meiler allen Schülern das Buch "Das geheimnisvolle Spukhaus" zum Lesen.