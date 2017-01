Vermischtes Immenreuth

05.01.2017

Seit Donnerstag läuft der Tannenberglift in Immenreuth. Die Entscheidung dazu haben Bürgermeister Heinz Lorenz und sein Lift-Team am späten Mittwochabend getroffen. Sie war goldrichtig, denn viele Brettlfans warteten bereits ungeduldig auf die Eröffnung der Skisaison. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht, so dass schon am ersten Tag sowohl Haupt- als auch Kinderlift bestens ausgelastet waren.

Erst die Schneefälle am Mittwochnachmittag machten den Start möglich. Die Piste konnte präpariert werden. Die Schneehöhe reichte aus, noch vor Ende der Weihnachtsferien allen eine winterliche Freude zu bereiten. Der Bürgermeister wünscht sich aber trotzdem noch einige kräftige Schneefälle, um den Liftbetrieb für die nächsten Tage dauerhaft zu sichern. Aktuelle Informationen zum Liftbetrieb gibt es unter Telefon 09 642/1670 und unter www.skilift-tannenberg.de.