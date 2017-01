Vermischtes Immenreuth

Punreuth. Die technischen Hilfeleistungen dominierten 2016 das Geschehen bei der Feuerwehr. In der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus listete Kommandant Gerhard Popp 13 Einsätze auf.

Ein Sirenen-Einsatz

Lob für "Feuerdrachen"

Nur einmal rief die Sirene zu einem Kleinbrand in Immenreuth. Dazu schrillte sie bei Unfällen am Zinster Hügel, bei Alm-Hofstetten, an der Kreuzung Kemnath-Immenreuth und auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Alm-Hofstetten. Für einen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Popp listete unter den zehn technischen Hilfeleistungen weiter die Beseitigung einer kilometerlangen Ölspur und eines Baumes auf der Fahrbahn auf. Zweimal musste ein Kanal gespült werden. Eine Sicherungswache und eine sonstige Dienstleistung schlossen sich an.Laut dem Kommandanten erfolgten die Übungen nach Plan. Jasmin Brunner leitete einen Erste-Hilfe-Kurs mit 16 Personen. Am Motorsägenführerlehrgang mit Spannungssimulator nahmen sechs Aktive teil. Thomas Brunner absolvierte in Kemnath das Fahrtraining für Einsatzfahrzeuge. Kathrin Haberkorn, Michael Dötterl und Sebastian Müller besuchten den Truppführerlehrgang. Zum Atemschutzgerätewart qualifizierte sich Andreas Prechtl. Daniel Schmid und der Kommandant Gerhard Popp durchliefen den Lehrgang für "Ausbilder modulare Truppmannausbildung". In seinem Rechenschaftsbericht blickte Popp weiter auf die von ihm besuchten Schulungen, Besprechungen und den Stand über die Einführung des Digitalfunks.In seiner Vorschau kündigte er Leistungsprüfungen, den Besuch der Atemschutzübungsstrecke in Neuhaus und Übungen mit der Feuerwehr Immenreuth an. Große Anerkennung sprach er der neu gegründeten Kinderfeuerwehr in der Gemeinde, den "Feuerdrachen", aus. Tanja Scheitler, Ramona Brunner und Monika Prechtl bringen sich hier aktiv in die Ausbildung und Motivation des künftigen Nachwuchses ein.