Freizeit Irchenrieth

02.05.2017

6

0 02.05.2017

Michldorf/Irchenrieth. (grm) "Du hast uns Herr gerufen und darum sind wir hier", sang der Kirchenchor unter Leitung von Fabian Holzgartner, als die sechs Mädchen und vier Buben mit ihren Eltern und Geschwistern zur Feier der Erstkommunion in die Pfarrkirche St. Ulrich in Michldorf einzogen. Pfarrer Alfons Forster begrüßte die Erstkommunionkinder: "Ihr seid heute Gäste Jesu."

"Mit Jesus in einem Boot" lautete das Motto der Erstkommunion. Ein großes Bild zum Thema mit Fotos der zehn Kinder war vor dem Altar aufgestellt. An den Seitenaltären brannten die Erstkommunion- und Taufkerzen. "Zwischen beiden Kerzen besteht eine Verbindung. Mit der Taufe wurdet ihr Christen, eure Gemeinschaft mit Jesus begann. Und jetzt seid ihr mit Jesus in einem Boot. Durch den heutigen Tag wird diese Gemeinschaft enger und tiefer", erklärte der Pfarrer. Die Erstkommunionkinder erneuerten das Taufgelübde und sprachen Gebete. Zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gingen Eva und Marie Dirnberger aus Engleshof, Jaron Bergler, Alicia Drexler, Alina Forster, Thomas Giehl und Anna Müllner aus Irchenrieth sowie Lukas Dubsky, Emily Peschl und Christian Reil aus Michldorf. Am Nachmittag trafen sich alle zur Dankandacht und die Erstkommunionkinder erhielten ein Erinnerungsbild. Am heutigen Mittwoch, 3. Mai, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Michldorf die Zweitkommunion statt.