Freizeit Irchenrieth

12.05.2017

12.05.2017

"10 Jahre FCN-Fanclub in Irchenrieth - eine Erfolgsgeschichte" lautet die Bilanz beim Festabend zum 10. Gründungsjubiläum im rot-schwarz dekorierten DJK-Sportheim. Im Mittelpunkt stehen Mitglieder, die dem Verein seit Jahren die Treue halten.

Ehrungen Vorsitzender Josef Ram und Stellvertreter Alfons Forster ehrten mit Urkunden und einem Badetuch die Gründungsmitglieder Josef Ram, Alfons Forster, Albert Gruber, Wolfgang Lang, Sabine Hirnert, Brigitte Fleischmann, Lothar Hirnert, Hermann Weigl, Armin Grohmann, Michael Wurzer, Josef Lindner, Georg Ram, Werner Härtl, Johann Wurzer, Stefan Ram, Selina Lang, Hans Fleischmann, Albert Ram, Holger Stiersdorfer, Markus Hirnert, Markus Gruber und Josef Lindner.



Dank für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten Georg Kick, Wolfgang Herrmann und Rudolf Reber. (grm)

(grm) Vorsitzender Josef Ram freute sich über die positive Entwicklung. "Der Fanclub verzeichnet eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen sucht, und er hat seinen Platz in der Gemeinde gefunden."Von 32 Gründungsmitgliedern sind die Clubberer auf aktuell 100 angewachsen. Ihre Heimat haben sie im Club-Haisl gefunden, das in einer "großartigen Gemeinschaftsleistung" inzwischen zu einem schmucken Treffpunkt erweitert wurde. Ram erinnerte auch an das soziale Engagement, unter anderem die Unterstützungen für die Reha-Sport-Gruppe im Heilpädagogischen Zentrum und für die Flutopfer in Niederbayern.In einem Rückblick stellte Albert Gruber die vielfältigen Aktivitäten im gesellschaftlichen, sozialen und auch kulturellen Bereich heraus. In der anschaulichen Präsentation erinnerte er an das gelungene Gründungsfest, die regelmäßigen Treffen im Club-Haisl und die zahlreichen Feste, wobei vor allem das 5. Gründungsjubiläum herausstach.Die Fahrten zu Bundesligaspielen und zu bekannten bayerischen Volksfesten oder zu Weihnachtsmärkten fanden bei den Mitgliedern ebenso großen Anklang wie die Wanderungen. "Glücklich können wir uns schätzen über unser Club-Haisl, das es ohne unseren Präsidenten nicht gäbe", galt Josef Ram unter großem Beifall besonderer Dank.Auch Albert Gruber sowie Kassier Wolfgang Lang und alle anderen Vorstandsmitglieder leisteten "großartige Arbeit". "Mach'ma weiter so, halt' ma zamm!", rief Ram zur Unterstützung für das Fest am 25. Mai auf. Dann steigt rund um das Club-Haisl das 10-jährige Gründungsfest mit Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffeestube und Festbetrieb.Für Kinder gibt es ein Torwandschießen, eine Hüpfburg und einen Kinderflohmarkt, an dem die kleinen Besucher ohne Standgebühren teilnehmen können. Anmeldungen bei Brigitte Fleischmann, Telefon 365.