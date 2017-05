Politik Irchenrieth

12.05.2017

(fz) In den 17 Tagesordnungspunkten drehte sich in der Gemeinderatssitzung alles ums Bauen. Bürgermeister Josef Hammer würdigte zu Beginn den ehrenamtlichen Einsatz von Reinhold Gilch mit einer Urkunde. Gilch ist seit 15 Jahren Gemeinderat und davon neun Jahre zweiter Bürgermeister.

Keine Kredite Gemeindechef Josef Hammer las den Gemeinderäten die positive Stellungnahme des Landratsamtes zum Haushalt 2017 vor. Investitionen in die Weiterentwicklung der Gemeinde über zwei Millionen Euro erfolgen ohne Kreditaufnahme. Hammer informierte weiter, dass die Landwirte in den kommenden Tagen Besuch von Prüfern der Berufsgenossenschaft erhalten.



Außerdem stellt die Telekom einen Mobilfunkmast auf ein HPZ-Gebäude. Über diesen werden die "sehr schlechten Verbindungen" in einigen Ortsteilen und der totale Mobilfunk-Blackout im HPZ ausgeglichen. (fz)

Während alle anderen Bauanträgen das gemeindliche Einvernehmen erhielten, wurde der von Michael Purucker abgelehnt. Purucker bat um Befreiung der Vorschriften im Bebauungsplan, um einen Hundezwinger mit Freilauf zu errichten. Die Räte stimmten den Anträgen von Daniel und Vivian Bogner aus Weiden für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, von Siegfried Kaiser aus Moosbach für ein Doppelhaus mit Garagen und von Vlastimil und Kim Köstler aus Irchenrieth für ein Einfamilienhaus mit Garage zu.Bauanträge legten auch Gottfried Meier aus Irchenrieth (Umnutzung von Wohnräumen in Gewerberäume im bestehenden Wohnhaus), Michael Schlagenhaufer aus Irchenrieth (Neubau einer Gerätehalle sowie Errichtung von drei Garagen und drei Stellplätzen) und Nils und Ramona Meißner aus Amberg (Einfamilienhaus mit Garage und Carport) vor.Zustimmung fanden auch die Anträge der Bayernwerk AG (Neubau einer Gasdruck-Regel- und Messanlage für die Gasversorgung), Markus Hofstetter und Miriam Lippold aus Irchenrieth (Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport), Michael Zettl und Vanessa Stangl aus Irchenrieth (Tekturplan zum Neubau ihres Einfamilienhauses), dem Heilpädagogischen Zentrum (Anbau von Gruppenräumen an die Förderstätte) und die Firma Kälte-Grohmann (Tekturplan zur Betriebserweiterung mit drei Hallen) vor. Von VJR-Immobilien Weiden lag ein Bauantrag für den Neubau eines Zweifamilienhauses mit Carport und Doppelgarage im Kastanienweg vor."Die gemeindlichen Belange werden nicht berührt, aber man muss genau schauen, dass der Emissionsschutz passt", führte Bürgermeister Hammer aus. Die Zustimmung wurde mit dem Hinweis versehen, dass das Gebiet Mischgebiet bleiben solle. Für den Emissionsschutz legt das Landratsamt die Richtlinien fest.Die Erschließungsarbeiten für den Gas- und Netzanschluss in den Baugebieten "Süd-West II" und "Wiesenstraße" übernimmt die Bayernwerk AG. Das Baugebiet "Wiesenstraße" wird mit zwölf LED-Leuchten für 16 750 Euro ausgestattet.