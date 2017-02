Politik Irchenrieth

Eine lange Liste an Anliegen hatten die Werkstatträte der Weidener Regenbogenwerkstatt mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch zu besprechen, nachdem die Räte an einer Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin teilgenommen hatten. "Die Regenbogenwerkstatt des HPZ hat mit inzwischen 90 Arbeitnehmern einen festen Platz bei den Handwerksbetrieben in der Region", sagte Grötsch.

Themen waren etwa der Anteil des Bezirks an den Kosten für die Verpflegung. Hier wünschten sich die Werkstatträte eine Erhöhung. Zudem ging es ihnen um mehr Mitbestimmung. "Wir wollen die Interessen der Beschäftigten genauso vertreten können, wie das ein Betriebsrat in anderen Betrieben kann", forderte Konrad Stahl.Zwar sei das Einvernehmen mit den Verantwortlichen des HPZ Irchenrieth ein sehr gutes und der Gesprächsfaden immer vorhanden. Trotzdem sei dies einerseits ein Zeichen der Wertschätzung seitens der Politik und andererseits auch ein stabilisierender Faktor, wenn es wirklich einmal hart auf hart kommen sollte.Zudem diskutierten die Räte die Abschaffung der Verrechnung von jährlichen Sonderzahlungen mit der Grundsicherung. Wie Angelika Voit mitteilte, arbeite die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte bereits intensiv an diesem Thema. Grötsch versprach, diese Anliegen im Bundestag einzubringen.