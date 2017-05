Vermischtes Irchenrieth

05.05.2017

3

0 05.05.2017

Die Laudatio eröffnete HPZ-Vorstandsvorsitzende Birgit Reil . Loyalität, Einsatz, Herzlichkeit, ein Anker und Bindeglied zur Geschäftsführung und ein Humor, der sie immer begeistert habe, attestierte die Vorsitzende. Kassubek bleibt dem Vorstand noch als Schriftführerin erhalten und darüber sei der Verein sehr zufrieden. HPZ-Geschäftsführer Helmut Dörfler bemerkte, dass Kassubek der Geschäftsleitung den Rücken freigehalten und in all den Jahren Hindernisse aus dem Weg geräumt habe, die so nicht mehr zur Geschäftsleitung gedrungen seien. "Fachlich korrekt und menschlich einfühlsam waren sie für mich eine große Stütze", sagte Dörfler.Die stellvertretende Geschäftsführerin Brigitte Krause stellte fest, dass Kassubek für sie mehr als eine Sekretärin, sondern vielmehr eine Vertraute und Freundin sei. Für den ehemaligen HPZ-Vorstandsvorsitzenden Josef Rupprecht sei Kassubek ein wichtiges Glied im Gefüge HPZ, sowohl für die Verantwortlichen als auch für die betreuten Menschen. Kassubek gestand, dass sie träume, am HPZ nie in Rente zu gehen. Ihrer Nachfolgerin Petra Kummer traute sie mit den besten Wünschen zu, dass diese auch das Heft in der Hand haben werde.