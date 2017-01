Vermischtes Irchenrieth

24.01.2017

11

0 24.01.201711

Der plötzliche Tod der Vorsitzenden Lydia Putzer im Sommer traf den OWV Michldorf/Irchenrieth mitten ins Herz. Dank eines engagierten zweiten Vorsitzenden verfielen die Mitglieder aber nicht in Schockstarre - und stellen sich nun neu auf.

Der neue Vorstand Franz Kindl führt den Verein künftig als Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist Roland Biller, Kassierin Heidi Filchner, Schriftführerin Andrea Klier. Den Posten als Jugendwartin übernimmt Sefanie Baier, Wanderwart ist Richard Filchner, Vogelwart Werner Völkl und Markierungswarte Hans Kumpf und Firedhelm Eckert. Als Beisitzer fungieren Vroni Kindl, Gabi Reil, Josef Lindner, Michael Rothballer und Winfried Kick. Die Kasse prüfen Gabi und Josef Gruber. (fz)

Bei der Jahreshauptversammlung des OWV Michldorf/Irchenrieth in der Stodlkneipe war der sonst so übliche Tagesordnungspunkt "Gedenken an die verstorbenen Mitglieder" geprägt von der Erinnerung an die langjährige Vorsitzende Putzer. "Sie prägte den OWV und verhalf ihm zu großem Aufschwung", sagte Franz Kindl, stellvertretender und kommisarischer Vorsitzender.Er betonte aber auch, dass das Vereinsleben weiter gehen müsse, "und das tat es auch". Gemeinsam organisierten die Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen, etwa den mehrtägigen Vereinsausflug, das Maibaumaufstellen und die Waldweihnacht. Das ganze Jahr über engagierten sich die Mitglieder bei der Pflege der "Bunten Vielfalt" auf der Waldblemenwiese. Wanderwart Richard Filchner blickte auf vier Wanderungen zurück. Vogelwart Michael Meißner informierte, was in den 39 betreuten Nistkästen vor sich ging. "Sie werden gut angenommen." Heidi Filchner legte eine geordnete Kasse vor.Anschließend zeichnete Kindl mit Armin Meßner, Vorsitzender des OWV-Hauptvereins, Werner Völkl und Franz Kindl mit der Ehrenurkunde für zehn Jahre Mitgliedschaft aus. Meßner zeigte sich beeindruckt, wie der OWV dieses schwierige Jahr gemeistert und zugleich die "hervorragende Arbeit von Putzer fortgeführt" hat. "Die ,Bunte Vielfalt' ist eine beispielhafte Einrichtung in der gesamten Region, deren Pflege schon eine Mammutaufgabe ist." Leuchtenbergs Bürgermeister Anton Kappl hob im Dank der Marktgemeinde besonders Franz Kindl hervor, der die Bedeutung des Ehrenamtes angenommen und den OWV in der schweren Zeit geführt hat.Wie groß der Zusammenhalt der Mitglieder ist, zeigte sich bei der Wahl aufs Neue. Spontan übernahmen Anwesende Posten, um den Verein zu unterstützen. Pfarrer Alfons Forster betonte: "Es ist bewundernswert, dass Sie nach diesem Schicksalsschlag nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben."