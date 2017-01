Vermischtes Irchenrieth

15.01.2017

Das Emu ist ein Australier, das Bennett-Känguru kommt aus Tasmanien, das Hängebauchschwein und der Pfau aus den wärmeren Regionen Asiens. Manfred Urban schafft es, dass diese Tiere im Freien den Oberpfälzer Winter überstehen. Manche lassen sich obendrein sogar noch streicheln.

Futterspenden willkommen

Neue Tiere im Frühjahr

Wenn die Felder links und rechts der B 22 unter Schnee verschwinden, weist ein Schild kurz vor Irchenrieth darauf hin, dass es rechts zu einem Biergarten und einem Tierpark geht. "Aha, im Sommer", denken die meisten Autofahrer unwillkürlich und erwägen bestenfalls im Frühjahr einen Besuch. Doch der Mini-Zoo im Gleitsbachtal ist ganzjährig und täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wer drei Euro in einen Automaten wirft, kommt durch ein Drehkreuz auf ein 40 000 Quadratmeter großes Gelände mit Gehegen und Volieren.Frostig ist es dort derzeit schon, gibt der Betreiber zu. Aber die meisten Ausstellungsstücke verkriechen sich deswegen keineswegs, erklärt Manfred Urban: "Alle sind Nachzuchten, die sind das Klima gewohnt." Ein Emu, das in Bayern geboren ist, vermisse keineswegs die Temperaturen der australischen Steppe. Zudem kann sich jedes Tier in winddichte Ställe voller Stroh zurückziehen. 90 Exemplare aus 23 Arten beherbergt Urban in seiner früheren Baumschule. "Ursprünglich sollten ein paar Tiere nur für die Bäume werben, aber es hat sich halt anders entwickelt." Auch wenn manche den Initiator zum Spinner erklärt hätten, der Tierpark Gleitsbachtal feiert dieses Jahr bereits zehnten Geburtstag."Es geht gerade so aus", meint der Besitzer zur Finanzierung. Deswegen freut er sich über Futterspenden, im Winter speziell über unbehandelte Äpfel und Karotten. Deren Vitamine seien in der kalten Jahreszeit auch für Vierbeiner wichtig. Zusätzlich kredenzt Urban mineralienreiches Pelletfutter. Ein Känguru bekommt das gleiche wie ein Damhirsch. Das scheint den Beuteltieren prächtig zu bekommen. Von den fünf Kängurus stammen zwei aus eigener Zucht. Auch Schafe und Ziegen sind derzeit trächtig. "Es kann jeden Tag mit der Geburt losgehen", sagt Urban. Und dann? "Ich muss dazu gar nichts tun, das machen die Tiere von alleine." Auch so geht artgerechte Haltung. Die liegt dem gelernten Landschaftsbauer sehr am Herzen. "Jedes Gehege liegt von der Größe her weit über den Vorschriften des Tierschutzgesetzes", versichert er. Diese Großzügigkeit macht reichlich Arbeit. Jetzt im Winter sind es täglich rund vier Stunden. "Eine davon geht für Äpfel- und Karottenschneiden drauf." Im Sommer beanspruchen Hase, Frettchen, Schildkröte und Co. ihren Halter acht bis zehn Stunden lang.Vom Frühjahr an muss Urban jede Woche 5000 Quadratmeter Wiese mähen. "Wenn das Gras zu hoch steht, wird es nicht mehr gefressen." Ab Oktober ist Schluss mit der Mahd. "Dann kann sich eine Matte bilden, die Wärme abgibt." Zudem liegt in der kalten Jahreszeit hinter jedem Gatter ein Weidenast zum Knabbern. Der liefert lebenswichtige Spurenelemente.Schnee ist im Winter gar nicht so sehr das Problem. Den trinken die Tiere. Nur bei Frost muss Urban dahinter sein, dass seine Lieblinge genügend Flüssigkeit bekommen. Den Tierpark will er im Frühjahr ausbauen. Als Neuzugänge sind Perlhühner und Belgische Riesen - eine große Hasenrasse - vorgesehen.Überhaupt seien Haustiere für manche Besucher interessanter als Frettchen oder Emu. Vor allem Kindern gefällt es, wenn die Vierbeiner aus der Hand fressen und sich das Fell kraulen lassen. Überdies trägt der Zoo mit seiner bunten Mischung aus Wild- und Nutztieren zur Arterhaltung bei. So pflanzen sich im Gleitsbachtal unter anderem Zackelschafe fort. Sie gehören zu einer alten ungarischen Haustierrasse, die inzwischen auf der Roten Liste steht.