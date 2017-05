Vermischtes Irchenrieth

05.05.2017

05.05.2017

Die Maifeier des Förderzentrums am Heilpädagogischen Zentrum Irchenrieth (HPZ) hatte gleich drei Höhepunkte. Die Aufstellung des Maibaums, die Tanz- und Musikauftritte der Schüler und die offizielle Inbetriebnahme einer neuen Rollstuhlschaukel auf dem Schulgelände. Das ist ein technisch hochwertiges Gerät, das der Elternbeirat finanziert hat. Wie Schulleiterin Petra Rothmund erläuterte, war die alte Rollstuhlwippe morsch und musste abgebaut werden - sehr zum Bedauern der Schüler. Die Kosten beliefen sich auf 11 000 Euro, die der Elternbeirat mit dem Erlös aus Aktionen, Basaren und Spenden aufbrachte. "Ich bedanke mich im Namen der Schüler und nehme stark an, das hier auch unsere Nichtrollis mit Begeisterung schaukeln werden", sagte Rothmund. Mitglieder des Elternbeirats schnitten ein Band durch und gaben die Schaukel frei. Die Rektorin schob den ersten Schüler in das Gestell. Er wartete gespannt, bis sich die Klappe schloss und es losging. Bild: fz