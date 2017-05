Vermischtes Irchenrieth

22.05.2017

Irchenrieth/Weiden. (fz) Die Hilfe für Menschen mit Behinderung beschränkt sich bei weitem nicht auf ihre Unterbringung in Einrichtungen wie dem Heilpädagogischen Zentrum. Auch bei der Gestaltung der Freizeit an den Wochenenden und in den Ferien braucht es Unterstützung. Ehrenamtliche entlasten Familien, betreuen stundenweise Behinderte, damit die Eltern auch mal gemeinsam zum Einkaufen oder ins Theater gehen können. Insgesamt 15 000 Stunden haben die Betreuer im vergangenen Jahr in die Offene Behindertenarbeit investiert. Unersetzlich sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter bei den Offenen Hilfen (OH) am Heilpädagogischen Zentrum Irchenrieth (HPZ) und beim Allgemeinen Rettungsverband Weiden (ARV).

Umfangreiches Angebot 433 Menschen haben die Offenen Hilfen (OH) am Heilpädagogischen Zentrum Irchenrieth im Jahr 2016 während 4488 Stunden beraten. Der ARV Weiden, der eine andere Struktur aufweist, registrierte 17 zu beratende Personen. 581 Menschen nutzten die Dienste der OH am HPZ, 166 Menschen die des ARV. Das Angebot für die Menschen mit Behinderung beinhaltet neben der Beratung für sie und ihre Angehörigen ein großes Freizeitangebot. Im Vordergrund steht beim ARV dabei der Offene Treff "Sonneninsel". Zum Programm zählen Bowling, Frühjahrsbrunch und der Besuch der OTH-Weiden, ferner der inklusive Nikolausdienst und der Rollstuhlparcours. (fz)

Allein der Familienentlastende Dienst am HPZ leistete 7220 Stunden, der beim ARV 342 Stunden. In Irchenrieth engagieren sich 132 Ehrenamtliche, 81 erhalten eine Aufwandsentschädigung, 51 weitere machen das für ein "Dankeschön". Der ARV hat 14 ehrenamtliche Mitarbeiter, von denen 7 ohne Aufwandsentschädigung mithelfen. Bilanz zogen beide Einrichtungen bei ihrem Jahrestreffen. Mit dabei: der Geschäftsführer des HPZ, Helmut Dörfler, die Leiterin der OH am HPZ, Martina Grüner, sowie Manuela Schröml und Helmut Sturm vom ARV sowie die Behindertenbeauftragten Alexander Grundler für die Stadt Weiden und Brigitte Menzel für den Landkreis Neustadt/WN.Die Krux sei die personelle Ausstattung, betonten die Vertreter der beiden Einrichtungen: Für das Einzugsgebiet gebe es pro 50 000 Einwohner gerade mal eine Fachkraft als Planstelle. Für die OH am HPZ sind das 1,82 Fachkräfte, für den ARV genau 1,0. Wie Grüner und Schröml hält auch Grundler diesen Schlüssel nicht mehr für zeitgemäß. Wer Teilhabe ernst nehme, müsse den Menschen die Möglichkeit zu dieser Teilhabe geben und nach der langen Diskussion endlich einmal Taten folgen lassen, fordert Grundler. " Aus kaufmännischer Sicht müsste ich sagen, ihr dürfte euer Engagement für die Menschen nicht mehr ausweiten", erklärte Dorfler. "Aber ich habe ein soziales Herz." Die Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter für das "Interdisziplinäre Tea" steht momentan im Vordergrund. Bei den OH am HPZ zählen das Schulprojekt an 13 Schulen (Schüler seien wichtige Multiplikatoren), das Juz-Dunkelcafé und das Theaterprojekt mit dem Landestheater Oberpfalz zu den Höhepunkten. Beliebt seien die Discobesuche von je 50 Besuchern im "Pearl" in Nabburg. "Da fallen Blockaden", sagt Grüner. Es gibt die "Laufschneckerln" und neuerdings auch die "Festlrocker" - eine Gruppe Jugendlicher, die mit zwei Betreuern Feste in der Umgebung besuchen.HPZ-Geschäftsführer Dörfler merkt an, dass Behinderte als normale Menschen betrachtet werden müssten und man über sie "keine Käseglocke" stülpen solle. Positiv bewerteten die Gesprächsteilnehmer, dass es mit den OH am HPZ und dem ARV nur zwei Träger für die Offene Behindertenarbeit im Landkreis und der Stadt Weiden gebe - und diese gut vernetzt seien.