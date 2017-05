Vermischtes Irchenrieth

Die Gemeinde Irchenrieth nimmt 1,25 Millionen Euro aus der Schatulle und erschließt ein Baugebiet mit 34 Parzellen sowie ein Mischgebiet mit 16 Bau- und vier Gewerbeplätzen - ohne Kredit. Interessierte müssen schnell sein.

(fz) Die Erschließung mit Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung, Straße, Gasanschluss sowie Glasfaser hat in dieser Woche begonnen. Das Baugebiet "Irchenrieth Süd-West II" ist auf 34 Parzellen ausgelegt. Die 500 Meter Straße für das Baugebiet werden verkehrsberuhigt mit Verengungen angelegt. Kosten: 600 000 Euro.Das Interesse für diese Bauplätze sei riesig, denn ein Bauwerber habe bereits vor der Erschließung mit dem Bau begonnen, weitere Parzellen seien schon verkauft oder reserviert und Bürgermeister Josef Hammer prophezeite, dass bis zum Jahresende alle 34 Bauplätze verkauft sein werden.Zeitgleich lief diese Woche die Erschließung des Baugebietes "Wiesenstraße" an der Bundesstraße 22 an. Dabei handelt es sich um ein Mischgebiet. Das heißt, dass 16 Bauplätze sowie vier Gewerbeplätze für Betriebsansiedlungen erschlossen werden - ebenfalls mit Kanal, Wasser, Straße samt Beleuchtung, Gasanschluss und Glasfaser in jede Parzelle für 650 000 Euro.Vier der 16 Bauplätze sind in Gemeindehand, die anderen zwölf in Privatbesitz. Für die vier Gewerbeplätze gebe es laut Hammer ernsthafte Interessenten. Hier gilt es im Vorfeld Details mit der Baubehörde am Landratsamt Neustadt abzustimmen. "Wenn das klappt, dann bin ich zuversichtlich", sagte Hammer.Für diese Erschließung wird der Lärmschutzwall an der Bundesstraße verlängert. Die Aufträge für Kanal, Wasser und Straße gingen an die Firma Seebauer in Schwarzhofen. Die Firma Freitag aus Regensburg bekam den Zuschlag für Beleuchtung, Strom und Glasfaser für die Baugebiete. Planung und Bauüberwachung obliegt dem Weidener Büro "Coplan". Ihre Fertigstellung ist für Ende Juli diesen Jahres geplant.