07.05.2017

Die Firma Kälte-Grohmann ist in ihrem Geschäftsfeld Marktführer in Deutschland. Sogar der Bundespräsident gehört zu den Kunden des Irchenriether Spezialisten. 4,6 Millionen Euro investiert Armin Grohmann nun am Standort.

(fz) Drei Hallen für Fertigung, Lager und Kfz-Werkstätte bilden den Abschluss der Investitionen. Bei der Einweihung betonte Grohmann: "Der Expansionskurs in Irchenrieth könnte gestoppt werden, weil die Regierung der Oberpfalz schon bei der Genehmigung dieser Pläne anklingen ließ, dass eine weitere Ausweitung nicht mehr möglich sein wird."Die Firma sei aber für die nächsten Jahre gut aufgestellt. "Wir sind als Oberpfälzer sehr bescheiden, aber wir, die Firma Kälte-Grohmann, sind mit die Besten in Deutschland." Die Kundenstruktur des Unternehmens mit 140 Mitarbeitern und mehreren Standorten in Deutschland besteht zu 90 Prozent aus Stammkunden. "Darunter befindet sich auch der Bundespräsident, denn wir betreuen das Bundespräsidialamt", erzählte Grohmann. Das Unternehmen hat einen Fuhrpark von 70 Fahrzeugen. "Deshalb brauchen wir auch die neuen Hallen, um die Betriebsabläufe zu optimieren."Die Laudatio hielt Bernhard Schöner, Marketingleiter der Firma Daikin-Airconditioning in Unterhaching. "Armin Grohmann ist einer unserer größten und der technisch selbstständigsten Kunde, der Probleme unauffällig löst. Das zeichnet ihn und auch seine Mitarbeiter aus."Stellvertretender Landrat Albert Nickl betonte, dass eine solch erfolgreiche Firma ein Aushängeschild des Landkreises ist. "Dass Kälte-Grohmann seinen Hauptstandort weiter in Irchenrieth behält, ist ein Glücksfall für die Gemeinde", freute sich Bürgermeister Josef Hammer.Pfarrer Alfons Forster sprach bei der kirchlichen Segnung davon, dass es gut sei, wenn es Menschen gibt, die ihre ganze Schaffenskraft ins solch ein Unternehmen investieren und für ihren Traum kämpfen. Der Geistliche segnete die neuen Räume.