(rpp) Der CSU-Ortsverband setzt sich weiter dafür ein, dass Bauen in den Ortsteilen weiterhin ohne große Hürden möglich sein muss. Aufgrund des demografischen Wandels sei es wichtig, die Bevölkerung zu halten.

Dörfer dünnen aus

Reeller Preis für Parzellen

Deshalb ist es für Ortsvorsitzenden Johann Walter unverständlich, dass das Landratsamt Tirschenreuth die Bauvoranfrage eines jungen Mannes für den Neubau eines Wohnhauses neben dem elterlichen Anwesen ablehnt habe, da es sich dabei um Außenbereich handeln solle. Dabei stehe bereits auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Gebäude, berichtete Walter.Nach massiver Vorsprache habe Landrat Wolfgang Lippert eine weitere Prüfung in Aussicht gestellt. Warum werde erst eine Bauvoranfrage abgelehnt und später der sogenannte Entscheidungsspielraum genutzt, um eine Bebauung eventuell doch möglich zu machen, fragte sich der CSU-Vorsitzende.Die Wichtigkeit des Bauens auf den Dörfern untermauerte er mit Zahlen am Beispiel der Ortschaft Reuth. Diese zählte zum 1. Januar 2002 194 Einwohner, aktuell noch 159. Vor 15 Jahren waren 53 Personen bis zu 18 Jahre alt, heute sind laut Walter 21. Im Gegenzug zählte Reuth damals 13 Einwohner über 65 Jahre und mittlerweile 32. Demnach seien die Reuther zum einem weniger und zum anderen die Älteren mehr geworden. Eine ähnliche Entwicklung machte der Redner in Unterbruck aus, wo die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum von 101 auf 70 sank und die Zahl der Männer und Frauen über 65 Jahre von 11 auf 17 zunahm."Unser Landkreis nennt sich Bildungsregion, Genussregion, Erholungsregion und noch vieles mehr. Die Staatsregierung hat unseren Landkreis zum Raum mit besonderem Handlungsbedarf ernannt", erklärte Walter. Ein Sonderprogramm für Leerstände sei extra aufgelegt worden. Zahllose Studien und Gutachten seien in Auftrag gegeben worden, um die Abwanderung und den demografischen Wandel zu meistern. "Und dann will ein junger Mann in seinem Heimatdorf bauen, und es wird abgelehnt."Ebenso wunderte sich der Vorsitzende über die Aussage des Landrats, dass Gemeinden kritische Bauvoranfragen ablehnen sollen, damit nicht später das Landratsamt den schwarzen Peter hätte. Er als Gemeinderat werde keinem Bauwilligen einen Bauantrag verweigern, der nicht absolut gegen geltende Vorschriften verstoße.Gespannt sei Walter auch, wer der erste Bauherr sein werde, dessen Antrag auf Anraten des Landrates von den Freien Wähler im Gemeinderat abgelehnt werde, weil die Chancen auf eine Genehmigung des Landratsamtes gering sein könnten. Dennoch hoffe er, dass man sich im Kastler Gremium auch zukünftig fraktionsübergreifend einig sei, dass "kritische Bauvoranfragen", wenn es möglich ist, die Zustimmung bekommen."Haarsträubend" sind laut Walter auch die Gerüchte, die zu den Planungen zum neuen Baugebiet im Umlauf sind. Der Preis für den Quadratmeter liege bei 59 Euro, ein anderer offizieller Preis sei nie genannt worden. Im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden ist der Preis attraktiv.Ein Vergleich mit vor 20 oder 30 Jahren erschlossenen Baugrundstücken hinke aufgrund der Kostenentwicklung im Baugewerbe. Enttäuscht zeigte sich Walter von Gemeinderatsmitgliedern, die das neue Baugebiet als nicht optimal bezeichneten. Diese Aussage könne er nicht nachvollziehen.