(stg) Das Thema Wasserversorgung nahm breiten Raum in den Ausführungen von Rathauschef Josef Etterer ein. Konkret sprach er in der Bürgerversammlung die Sanierungsmaßnahmen der Tiefbrunnen I und II an. Er berichtete, dass der Tiefbrunnen II im Jahr 2015 und Anfang 2016 saniert worden sei. Als Ergebnis habe man beste Werte bei Qualität und Quantität. Nun müsse man allerdings überlegen, was mit Tiefbrunnen I geschehen soll.

Die Gemeinde habe bis Jahresende eine Studie zu erstellen, mit welchen Geldmitteln beziehungsweise Maßnahmen die "Insellage" von Tiefbrunnen I beseitigt werden könne. Beide Brunnen schöpfen aus demselben Benkerwasserreservoir, erklärte Etterer. Somit müsse man die Frage stellen, ob tatsächlich ein Redundanzsystem vorliege. "Redundanzsysteme müssen unabhängig voneinander arbeiten, das heißt es besteht nicht die Notwendigkeit, den Brunnen I aufrecht zu erhalten." Es werde vielmehr geraten, einen Verbund zum Beispiel nach Kemnath herzustellen, führte der Redner aus. Wenn in Zukunft auch Brunnen I für den Betrieb zur Verfügung stehen soll, dann müsse er auch saniert werden, ansonsten sei er zu plombieren beziehungsweise rückzubauen.Über mögliche Kosten für eine Verbundleitung konnte Etterer noch keine Aussagen machen. Das Plombieren - und damit das Stilllegen - würde etwa 50 000 Euro Kosten, bei einer Komplettsanierung müsste man mit etwa 261 000 Euro rechnen. Bei einer Teilsanierung des Brunnens liegt die Schätzung bei etwa 207 000 Euro. "Man darf in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, dass die aufgezeigten Maßnahmen eine Neukalkulation des Wasserpreises nach sich ziehen würden", gab Etterer zu.Der Gemeinderat müsse entscheiden, wie die Kosten über eine Ergänzungssatzung und einem neu festzusetzenden Wasserpreis umgelegt werden. Eine Bezuschussung werde es nicht geben, bedauerte Etterer: "Das wird eine schwierige Aufgabe für den Gemeinderat werden."