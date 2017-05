Ziel der Akademie ist es talentierte junge Männer und Frauen bestmöglich auf den politischen Alltag vorzubereiten. Dabei wird ein internes Schulungsprogramm angeboten, welches sie für weiterführende politische Aufgaben qualifiziert. Der erst 20-jährige Felix Kirchberger ist schon seit jungen Jahren politisch aktiv. Er engagiert sich seit rund fünf Jahren in der Jungen Union. Seit vergangenem Jahr ist er aktiv in der CSU, wo er inzwischen auch dem engeren Wahlkampfteam von Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht angehört.Erst vor wenigen Tagen wurde er einstimmig zum Schatzmeister des CSU-Ortsverbandes mit 90 Mitgliedern gewählt. Aber nicht nur das politische, sondern auch das soziale Engagement wird bei der Auswahl berücksichtigt. Ehrenamtlich ist Kirchberger in Kastl bei der Freiwilligen Feuerwehr und in der katholischen Jugend tätig. JU-Kreisvorsitzender Matthias Grundler und JU-Bezirksvorsitzender Christian Doleschal schlugen ihn als Kandidat vor. Auch das Auswahlgremium in München, dem Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, angehören, hat Kirchberger überzeugt. Er kann nun ergänzend zu seiner politischen Arbeit vor Ort an einem Schulungsprogramm der Partei teilnehmen.Den Kern bilden Wochenendseminare, bei denen die Teilnehmer mit kompetenten und namhaften Referenten aus Politik, Wissenschaft, Medien und öffentlicher Verwaltung ihre Kenntnisse auf diesen Gebieten vertiefen können. Dazu kommen noch zahlreiche Diskussionsveranstaltungen.