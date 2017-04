Die Kastler CSU spricht sich erneut für eine Gesamtsanierung der Realschule in Kemnath aus. Die Gründe erläutert Vorsitzender Johann Walter in der Jahreshauptversammlung.

Das Thema kam im Schützenheim in dessen Rückblick zur Sprache, als er von einer Sitzung der Kreistagsfraktion in Kemnath berichtete. Dabei sei die Realschule besichtigt und festgestellt worden, dass die Schule in Teilbereichen eine Sanierung dringend nötig habe. Im Gegensatz zu Landrat Wolfgang Lippert habe sich die CSU frühzeitig für ein Gesamtsanierungspaket ausgesprochen und schon damals eine Sanierung über mehrere Jahre in kleinen Abschnitten abgelehnt, betonte Walter. Mit einer Gesamtsanierung gebe es Zuschüsse aus München. Der Landkreis bliebe dann nicht zu 100 Prozent auf den Kosten sitzen, wie es bei einer schrittweisen Sanierung der Fall wäre. Die CSU Kastl bringe sich bei diesem Thema ein, weil viele Kinder aus dem Gemeindebereich die Kemnather Schule besuchen und die Gemeinde jährlich rund ein Drittel ihres Haushaltes an den Landkreis überweist, erklärte der Vorsitzende. Darum sei es mehr als legitim, dass die CSU offen ihre Anliegen anspricht. Walter versteht deshalb überhaupt nicht, warum ihr Lippert in der Sitzung des Schulausschusses "Agitation" vorgeworfen habe. Der Kastler wünschte sich eine Rückkehr zu Sachthemen und eine Abkehr von persönlichen Angriffen, denn nur so könne die optimale Lösung für die Realschule gefunden werden.Weiteres Thema des Vorjahres war die Verlegung der Stromtrassen. Nach dem Bekanntwerden der Pläne von Tennet fand im Oktober eine Besprechung mit Bundestagsabgeordnetem Albert Rupprecht in Unterbruck statt. Dabei nutzte die CSU die Gelegenheit, ihre Anliegen und Bedenken bei der Trassenführung vorzubringen. Laut Walter wäre eine Bündelung der Leitungen entlang der Autobahnen das Beste, wenn es sie denn überhaupt bräuchte.Als vollen Erfolg bezeichnete Walter das Gartenfest, das erstmals unter den Linden am Dorfplatz stattfand. Neben Straßenmalerei, einer Traktorenschau und Fotoaktion gab es eine historische Führung rund um die Pfarrkirche. Walter dankte allen Helfern für ihren Einsatz. Aus dem Erlös des Familienfestes hat der Ortsverband bei einem Besuch des Familienzentrums Mittendrin in Kemnath dessen Leiterin Jessika Wöhrl-Neuber 150 Euro übergeben. JU-Ortsvorsitzender Felix Kirchberger steuerte weitere 50 Euro bei. Ebenso erinnert der Redner an die Familienwanderung im September im Ferienprogramm zum Schlossberg Waldeck.