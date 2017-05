Felix Kirchberger ist weiterhin Vorsitzender der Jungen Union in Kastl. Die Mitglieder bestätigen ihn in der Jahreshauptversammlung einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt. Dagegen gehört Uli Bär nicht mehr dem engeren Vorstand an.

(mde) Der Jugendbeauftragte der Gemeinde hatte aus beruflichen Gründen nicht mehr als Vize kandidiert. Für ihn fand sich jedoch kein Nachfolger, so dass nur noch Lisa Schleicher sowie Marco Streng als Stellvertreter fungieren. Den Schriftführerposten übernahm Lena Stahl, die Aufgabe des Kassiers Julia Stahl. Beisitzer sind Fabian Gmeiner, Uli Bär, Christoph und Lukas Haberkorn, Tobias Oguntke sowie Andreas Ackermann. Die Kasse prüfen Hans Walter und Florian Kastner.Kirchberger dankte allen für ihr Engagement und die Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen. Ein besonders Lob erhielten sein Vorgänger Streng für die herausragende Entwicklung der Nachwuchsorganisation, Bär für die tatkräftige Unterstützung und CSU-Ortsvorsitzender Hans Walter für die gute Zusammenarbeit, die nicht selbstverständlich sei.Im Rückblick bezeichnete der Vorsitzende das Familienfest am Dorfplatz zusammen mit der CSU als Höhepunkt. Daher kündigte er eine Fortsetzung an. Ebenfalls sehr gut besucht war der traditionelle Adventszauber am Dorfplatz. Am Ferienprogramm beteiligten sich die Mitglieder mit Grillen am Bergkreuz, einem Erste-Hilfe-Grundkurs für Kinder, Bau eines Insektenhotels und einer Familienwanderung zusammen mit der CSU. Weitere Aktivitäten waren die Plakataktion "Achtung Schulkinder", die es auch diesen Herbst zum Schulanfang wieder geben soll, und die Christbaumabholaktion.Kirchberger informierte über die Anträge an den Gemeinderat. Die Anlage von Streuobstwiesen habe die JU bereits umgesetzt. Ein weiterer Antrag auf Erstellen einer Informationsmappe über die Gemeinde für Neubürger sei wegen des neuen Baugebiets zurückgestellt worden, werde aber nun in den kommenden Wochen angegangen. Ebenso unterstütze der CSU-Nachwuchs die Forderung, die Sanierungsarbeiten an der Realschule in Kemnath in einer Maßnahme zusammenzufassen. Begrüßt werde das Vorhaben der CSU-Gemeinderatsfraktion, die Sanierung des Rathauses angehen zu wollen.Der Redner zeigte auch auf, dass ein Teil des erwirtschafteten Geldes an die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord, das Familienzentrum Mittendrin in Kemnath und das Bayerische Rote Kreuz gespendet wurde. In einem Ausblick informierte der Vorsitzende, dass wieder eine Christbaumsammelaktion im gesamten Gemeindegebiet, der Adventszauber unter den Linden und die Bergwanderung mit Grillen geplant sind. Weitere Veranstaltungen seien angedacht.Hans Walter freute sich über das einstimmige Votum für Felix Kirchberger und die neue Vorstandsriege. Die CSU könne stolz auf ihre Jugendorganisation sein, die sich bestens in die Partei integriere. So gehören zahlreiche JU-Mitglieder beiden Ortsverbänden an. Kreisvorsitzende Matthias Grundler hob Kirchberger für seinen Einsatz auf Kreis- und Bezirksebene hervor. Mit guten Ideen schiebe er immer mit an. Zudem gehöre Kirchberger dem Wahlkampfteam des Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht an.