Der CSU-Ortsverband geht das Projekt "Verjüngung" an. Das zeigt sich bei den Wahlen des neuen Vorstandes.

So löste Felix Kirchberger in der Jahreshauptversammlung Hubert Mühlhofer als Schatzmeister ab. Lukas Haberkorn, ebenfalls auch Mitglied der Jungen Union, rückte als Beisitzer in die Führungsriege auf. An dessen Spitze bleibt Johann Walter. Ihm zur Seite stehen wie gehabt Arno Stahl, Andrea Heining und Marco Streng. Michaela Veigl hat weiterhin das Amt der Schriftführerin inne. Die Kasse prüfen wieder Karl Wöhrl und Gerhard Veigl. Als Beisitzer fungieren Hermann und Michael Dötsch, Martin Kaufmann, Robert Schraml, Rudi Übelmesser, Andreas Wöhrl sowie Lukas Haberkorn.Schatzmeister Hubert Mühlhofer wollte das Amt nach 25 Jahren in jüngere Hände übergeben. Mit Felix Kirchberger habe die CSU einen jungen, dynamischen und zuverlässigen Nachfolger gefunden, betonte Walter. Gleichzeitig dankte er Mühlhofer für die langjährige hervorragende Arbeit mit einem kleinen Präsent.Weiterhin mussten vier Delegierte und vier Ersatzdelegierte in die Stimmkreisversammlung zur Wahl des Land- und Bezirkstagskandidaten gewählt werden. Diese sind Johann Walter, Arno Stahl, Josef Etterer und Felix Kirchberger. Ersatzdelegierte sind Andrea Heining, Michaela Veigl, Bruno Haberkorn und Robert Schraml. Zu Delegierten für die Kreisversammlung bestimmten die Mitglieder Johan Walter, Arno Stahl, Andrea Heining, Josef Etterer, Felix Kirchberger und Michaela Veigl. Als Ersatz stehen Bruno Haberkorn, Robert Schraml, Gerhard Veigl, Rudi Übelmesser, Andreas Wöhrl und Hans Wopperer zur Verfügung.Mit Kirchberger und Haberkorn dürfte die CSU Kastl aktuell eine der jüngsten Vorstände in der Region haben, betonte Walter, der darüber sichtlich erfreut war. Anschließend dankte er Werner Nickl, stellvertretendem Kreisvorsitzenden, der mit Michaela Veigl und Arno Stahl die Wahlen geleitet hat.