Zum siebten Mal waren die Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde zum Familienfrühstück in den Pfarrsaal geladen worden. Etwa 20 Familien und auch Pfarrer Heribert Stretz folgten dem Aufruf des Arbeitskreises "Ehe und Familie". Das Büfett ließ Urlaubsgefühle aufkommen. Ob süß oder pikant, leicht mit Obst oder das gehaltvolle Frühstücksei - nichts fehlte. Für Kinder gab es dazu sogar einen Mal- und Spieltisch.

Martina Reger freute sich über den Zuspruch und dankte Margit Braunreuther für die Erstellung der Präsentation. Stretz sah in der Familie das Tragende für den Alltag daheim und in der Pfarrei. "Der Glaube gibt uns die innere Kraft für all unsere Aufgaben", betonte er. Füreinander da zu sein, sei typisch für das Verständnis des Miteinanders unter Christen und mit Gott. Er dankte allen, die sich in der Pfarrei für das Gemeindeleben einsetzen, und allen, die das Frühstück vorbereitet hatten. Dann sprach er das Tischgebet und segnete die Speisen.Die Präsentation zum Thema "Glaube, Liebe und Hoffnung" beinhaltete Verse, Bilder und Gedichte, die jeder in Form von Plätzchensymbolen mitnehmen durfte. Dabei betonte Reger, dass der Glaube, symbolisiert durch ein Kreuz, alles ermögliche. Die Liebe (Herz) mache das Leben leichter. Der Anker stehe für den Halt durch Hoffnung und Glaube.