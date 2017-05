Ausflug des Katholischen Frauenbundes in die FRänkische Schweiz

(rpp) Der Frühjahrsausflug führte den Katholischen Frauenbund in die Fränkische Schweiz. Der Weg führte von Forchheim über Burggrub, Heiligenstadt, Streitberg, Gößweinstein nach Bieberbach. Dort konnten sie den größten Osterbrunnen der Welt bewundern, der mit über 11 000 Eiern geschmückt war. Weiter ging die Fahrt nach Egloffstein und zurück nach Forchheim. Jede Ortschaft ehrte ihre Brunnen mit dem lebensspendenden Nass mit bunt geschmückten Girlanden. Die Kirschbäume standen in voller Blüte und verströmten einen herrlichen Duft. In Forchheim gab es eine kurze Führung rund um das Rathaus und zur Kaiserpfalz. Besonders beeindruckend war die Ostereiersammlung im Pfalzmuseum. Zum Abschluss waren bei kühlem Wetter der Kaffee und Kuchen sehr willkommen. Bild: rpp