(rpp) Im April feierte die Chorgemeinschaft Laudate 20. Jubiläum mit einem stimmungsvollen Konzert in der Kastler Kirche. Mit dem Erlös unterstützen sie nun zwei Familien aus der Region. "Wir dachten uns, warum soll man das Geld in andere Länder überweisen, wenn es direkt vor der Haustür Menschen gibt, die Hilfe brauchen", betonen die Frauen.

Mit jeweils 300 Euro helfen sie der Familie Reichl aus Pullenreuth und der Familie Nelson aus Kastl. Sandra Reichl möchte ihrem Sohn Bastian, der wegen starken Muskelkrämpfen auf einen Rollstuhl angewiesen ist, eine Delfintherapie ermöglichen. Da die Krankenkassen hier nichts zahlen, musste die Familie lange darauf sparen, in fünf Wochen soll es aber losgehen. Familie Nelson braucht ein größeres Auto. Darin müssen die beiden Rollstühle der Zwillinge Damien und Malik, die unter starken Spastiken leiden, untergebracht werden. Mit der Spende rückt die Anschaffung wieder ein bisschen näher.Sie und Laudate danken allen, die durch ihren Besuch des Konzertes diese Spenden ermöglicht haben. Der Chor singt Samstag, 13. Mai um 19 Uhr im Gottesdienst in Kastl, am 28. Mai tritt er in Oberbibrach um 19 Uhr im Gottesdienst auf, ebenso am 25. Juni. Ein weiteres Jubiläumskonzert ist im Oktober ebenfalls in Oberbibrach geplant. Der Erlös wird wieder für Projekte vor Ort gespendet.