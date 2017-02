So einen seltsamen "Pfarrer" hatten die Kinder noch nie in der Kirche gesehen. Mitten in die Faschingskindermesse, die das Kindermessen-Team unter dem Motto "Gott liebt das Lachen, Gott mag uns fröhlich" vorbereitet hatte, platzte Clown Firlefranzgans (Pfarrgemeinderatssprecher Thomas Deubzer).

Pfarrer Heribert Stretz sagte zuvor, dass das Lachen als Ausdruck herzlicher Freude im Mittelpunkt der Botschaft Jesu stehe. Die Nachricht von der Liebe Gottes solle die Menschen froh und glücklich machen. Dieses Geschenk feierten die Menschen im Fasching. Passend zum Motto hatte der Seelsorger seine Ministranten Pappnasen aufsetzen lassen.Beate Wöhrl vom Kindermessen-Team hielt ein Zwiegespräch mit dem Clown, der in der Kirche aufgetaucht war und sich fragte, ob er hier in einer Manege gelandet sei und warum der Pfarrer und seine Ministranten so komische Kostüme anhätten. Wöhrl erklärte, dass man hier Kindermesse feiere, woraufhin der Clown meinte, dass es für eine Feier ziemlich ernste Gesichter gebe. Daraufhin brachte er die Kinder und alle anderen Gottesdienstbesucher mit seiner ulkigen und humorvollen Art zum Lachen."Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen", stellte der Clown abschließend fest.