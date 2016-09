Wie bereits berichtet (zum ersten Unfallbericht), ereignete sich am Mittwochabend, 7. September, auf der St 2665, Abzweigung Unterbruck, Gemeinde Kastl, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. An dem Unfall war ein sechs Monate altes Baby beteiligt, welches nun an seinen Verletzungen gestorben ist.

Linksabbieger übersehen

Traurige Nachricht

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Gemeindebereich Trabitz wollte mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Pressath kommend von der St 2665 nach links in Richtung Unterbruck abbiegen. Bei ihr im Auto waren ihre dreijährige Tochter und ihr sechs Monate alter Sohn. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste sie auf der Straße anhalten.Wie die Polizei berichtet, übersah ein nachfolgender 31-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Gemeindebereich Kemnath offensichtlich den stehenden Wagen der 33-Jährigen und fuhr auf das Auto auf. Der Heckaufprall war so heftig, dass der VW Touran auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und noch leicht mit dem entgegenkommenden Sprinter kollidierte.Die 33-jährige Mutter und ihre 3-jährige Tochter wurden zur stationären Behandlung ins Klinikum Bayreuth verbracht. Die Mutter konnte das Klinikum bereits wieder verlassen. Die 3-Jährige musste stationär im Klinikum verbleiben. Der 31-jährige Auffahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Er konnte das Krankenhaus Kemnath aber bereits wieder verlassen.Der sechs Monate alte Säugling war während der Fahrt in einer vorgeschriebenen Kindersitzschale angeschnallt. Trotz ordnungsgemäßer Sicherung erlitt der Säugling schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Regensburg gebracht. "Am Donnerstagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Kemnath vom Klinikum die traurige Nachricht, dass der Säugling verstorben sei", bedauert Polizeisprecher Dieter Striegl.