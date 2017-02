In einem Familiengottesdienst nahmen Pfarrer Heribert Stretz (links) und Thomas Deubzer (rechts) vom Pfarrgemeinderat einige Auszeichnungen vor. Ihr Dank richtete sich an zwei Gemeindemitglieder, die seit Jahren ihre Hilfe in den Dienst der Kirche stellen. Sie ehrten Cornelia Hösl (Zweite von rechts), die mehrere Jahre lang täglich die Kirche morgens für die Gemeindemitglieder aufgesperrt und abends wieder verschlossen hat. Sie übergibt das Amt nun an ihre Nachfolgerin. Josef Kukla (Zweiter von links) ist seit 1987 Helfer bei der Kommunionausteilung. Dafür erhielt er von Pfarrer Stretz eine Urkunde von Bischof Rudolf Voderholzer. Bild: rpp