(rpp) Beim Sonntagsspaziergang lief die Haidenaab noch ruhig in ihrem Flussbett. Kaum zwei Tage später ist sie wegen des Tauwetters und des Regens, den das Tief Stefan mitgebracht hat, so stark gestiegen, dass die Straße von Mühlhof nach Weha gesperrt werden musste. Auch in Wolframshof hatte die Haidenaab ihr Flussbett verlassen und überflutete angrenzende Wiesen und Grundstücke. Bild: rpp