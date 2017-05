Seinen 50. Geburtstag feierte am Montag zweiter Bürgermeister Arno Stahl . Seit 2008 gehört er als Mitglied der CSU-Fraktion dem Gemeinderat an. Seit den Kommunalwahlen 2014 hat er zudem das Amt des Bürgermeisterstellvertreters inne. Sein größtes Geschenk hat sich Stahl bereits vorab selbst erfüllt - nämlich den langgehegten Jugendtraum, den Kilimandscharo zu besteigen.

Zusammen mit einer neunköpfigen Gruppe des Deutschen Alpenvereins hat er den 5895 Meter hohen Berg in Tansania erklommen: Nach einem achttägigen Fußmarsch und etwa 90 Kilometern Wegstrecke erreichte die Gruppe das Dach Afrikas.Stahl wurde in Kemnath geboren, Nach Abschluss der Wirtschaftsschule begann der Kastler eine Lehre als Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Trabitz-Kastl. Seit 1984 ist er dort beschäftigt, nur der Name hat sich mittlerweile in Raiffeisenbank Weiden eG geändert. Der Jubilar ist verheiratet und Vater dreier Töchter. Im Kastler Vereinsleben ist er sehr aktiv. So war er unter anderem Organisator des Erntedankumzugs 2010. Mittlerweile hat er auch zwei Bücher für den Kulturtreff verfasst.