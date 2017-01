Das neue Jahresthema des Katholischen Frauenbunds Kastl lautet "selbst-bewusst-offen". Die Ehrung von Mitgliedern passt da natürlich gut ins Programm.

19 langjährige Mitglieder ehrte der Vorstand für Treue zum Frauenbund. Mit einleitenden Gedanken zum Jahresthema "selbst-bewusst-offen" eröffnete Vorsitzende Monika Fralix im Pfarrsaal die Jahreshauptversammlung. Fralix legte dar, dass die drei Worte "selbst", "bewusst" und "offen" auch gemeinsam Sinn ergeben und in direktem Zusammenhang stehen können. "Das Wort selbst beschreibt mich", so Fralix. Bewusst stehe für das an der eigenen Lebenseinstellung ausgerichtete Handeln. Offen verdeutliche die Bereitschaft, offen zu sein. "Zusammen beschreiben die Worte die Identität eines Menschen, der offen ist für seine Umgebung und der im Idealfall gepaart mit Toleranz zu einer Persönlichkeit reift."Im Tätigkeitsbericht blickte Renate Zaloga auf die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Durch den Verkauf von Osterlämmern, Kräuterbuschen und selbst gebackenen Weihnachtsstollen war der Frauenbund in der Lage, Spenden an die Palliativstation, die Aktion "Lichtblicke", an das Müttergenesungswerk, den Kindergarten Kastl und die Renovierung der Kapelle in Senkendorf zu übergeben.Marga Kukla wies in ihrem Kassenbericht solide Finanzen vor. Die Prüferinnen Claudia Bauer und Maria Wopperer bescheinigten Kukla eine einwandfreie Führung der Geldgeschäfte. Einstimmig entlasteten die Frauen den Vorstand.Eine besondere Freude war es für Monika Fralix, langjährige Weggefährtinnen zu ehren. Zwölf Mitglieder wurden für 20-jährige und sieben für die 30-jährige Treue ausgezeichnet. Fralix bedankte sich bei den Jubilarinnen für die 20-jährige Mitgliedschaft mit je einer Rose. Für drei Jahrzehnte gab es je einen Blumenstock.Mit einem kurzen Ausblick auf die kommenden Aktionen endete die Jahreshauptversammlung. Am 18. Februar ist ein Frauenfrühstück. Der Weltgebetstag ist am 3. März. Der Kreuzweg wird 2017 vom Frauenbund Kastl ausgerichtet und am 26. März zusammen mit KAB und Männerverein gebetet.