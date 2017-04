(stg) Seit einigen Tagen weißt ein großes Plakat am Ortseingang auf den zweiten "Kasteler Schausonntag" am 7. Mai hin. Organisiert wird die regionale Ausstellung örtlicher Betriebe und Dienstleister von einem mehrköpfigen Team um Monika Ackermann. Knapp 20 Firmen und Dienstleister haben sich bei der Gemeinde Kastl, die die Veranstalterin ist, angemeldet.

Von 10 bis 18 Uhr stellen die Teilnehmer in der Mehrzweckhalle ihre Dienstleistungen, Waren und Produkte vor. Die Bandbreite reicht von Bedachungen und Holzdekoration über Baustoffe und Fotoarbeiten bis hin zu Versicherungen und Naturkostwaren. Der Eintritt ist kostenlos. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt das Harmonika-Haus, die Freien Wähler bieten Kinderschminken und Glitzertattoos an. Der TSV präsentiert die "Dancing Kids", Blutdruckmessen bietet Dr. Roland Vogel an. Der Zauberer Marius Koslowski tritt mehrmals auf und der Kulturtreff präsentiert die Jazz-Combo "Swazz".Außerdem lädt die Bücherei zum Malen ein, die Feuerwehr zu Löschübungen für Groß und Klein sowie Besichtigungen der Einsatzfahrzeuge. Mit Infoständen vertreten sind die BRK-Bereitschaft Kemnath, die Sportschützen Hubertus und die Freien Wähler. Edit Peter zeigt bilder in einer Ausstellung.