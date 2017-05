Zum zweiten Mal nach 2012 wurde der "Kastler Schausonntag" abgehalten und findet regen Zuspruch. Regionale Unternehmen präsentieren sich den Besuchern von der besten Seite.

(stg) "Die Veranstaltung ist ein Schaufenster für den lokalen und regionalen Handel, für das Handwerk, für Dienstleistung und für vieles mehr", betonte Bürgermeister Josef Etterer bei der Begrüßung. Durch die Zusammensetzung der Aussteller sei gewährleistet, dass die Besucher einen Überblick bekommen, was eine kleine Gemeinde wie Kastl an betrieblicher und gewerblicher Vielfalt zu bieten habe."Wenn wir wollen, dass das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger hier bei uns in Kastl ausgegeben wird, dürfen wir uns nicht verstecken", sagte der Bürgermeister. Die Gewerbeschau lenke den Blick auf eines der wichtigsten Fundamente einer Gemeinde, nämlich die Wirtschaft. Die Unternehmer seien Multiplikatoren, die den Standort Kastl voranbringen können.Monika Ackermann, Leiterin des mehrköpfigen Organisationsteams, ließ die Vorbereitungen zum "Schausonntag" kurz Revue passieren. Sie ging auf die teilnehmenden Aussteller ein und erläuterte das Rahmenprogramm. Landrat Wolfgang Lippert gratulierte zum erneuten Gelingen der Veranstaltung. Geschaffen worden sei eine Plattform für Firmen und Dienstleister, um ihren Leistungsbereich zu demonstrieren. Der Landrat erinnerte daran, dass die Wertschöpfung im Ort bleibe, wenn heimische Firmen unterstützt werden. Angesichts des umfangreichen Rahmenprogramms charakterisierte Lippert die Veranstaltung als "Kastler Showsonntag". MdL Tobias Reiß betonte, dass bei der Veranstaltung der Bogen von der Wirtschaft zu den Vereinen geschlagen werde. Selbstbewusst würde die gesamte Gemeinde zeigen, was sie zu bieten habe.Den Besuchern öffnete sich eine bunte Palette von Angeboten und auch Attraktionen: Die Bandbreite reichte von Bedachungen und Holzdekoration über Baustoffe und Fotoarbeiten bis hin zu Versicherungen und Naturkostwaren.Zum Rahmenprogramm gehörten auch verschiedene musikalische Darbietungen, Kinderschminken, die "Dancing Kids" des TSV Kastl, Blutdruckmessen und eine Zauber-Show. Ebenso angesagt waren eine Malaktion sowie Feuer-Löschübungen für Groß und Klein und Schießübungen der Sportschützen. Abgerundet wurde das Angebot mit einer Kunstausstellung, in der Edit Peter eine Auswahl ihrer Bilder zeigte.