Freizeit Kastl

30.05.2017

Bewohner des BRK-Seniorenheims Kastl besuchten die Mutter Gottes in der Lourdesgrotte am Schwärzberg in Utzenhofen. Dort feierten sie mit Pfarrer Josef Kanovsky Maiandacht. Der Kirchenchor Utzenhofen, unter der Leitung von Maria Geitner, übernahm die musikalische Umrahmung.

Utzenhofen. (aun) Für den festlichen Schmuck der Grotte zeichnete Hedwig Lehmeier verantwortlich. Dafür erntete sie anerkennende Worte von den Angestellten der Senioreneinrichtung. Unter der Regie von Erika Wittmann (Leiterin der Sozialbetreuer) waren die Bewohner des Heims mit Privatautos nach Utzenhofen gebracht worden.Mit der besonderen Maiandacht und dem Ausflug wurde den älteren Menschen eine Auszeit vom Heimalltag ermöglicht. Nach der Andacht gab es noch regen Austausch bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim in Utzenhofen.Heimleiterin Monika Breunig dankte Pfarrer Kanovsky und allen Beteiligten für Unterstützung und die ehrenamtliche Tätigkeit. Müde und zufrieden ging es am Ende wieder zurück ins Heim.