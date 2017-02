Freizeit Kastl

24.02.2017

Er zündet alles an, was sich ihm in den Weg stellt: Bäume, Häuser und sogar Wolken. So heiß zur Sache ging es bei der Vorlesestunde in der Gemeindebücherei.

Der Feuermann hilft

Die zahlreichen Kinder, die zur Vorlesestunde in der Gemeindebücherei gekommen waren, bastelten sich zunächst Masken - nicht nur für den Fasching, sondern insbesondere für den Feuerzutz. Der Feuerzutz war ein Gaudiwurm, der sich durch die beiden Etagen der Bücherei schlängelte und alles anzündete, was sich ihm in den Weg stellte: Bäume, Häuser und sogar Wolken. In mühevoller Kleinarbeit bastelten die Kinder die rot-orangen Masken, besonders die jüngeren waren mit Feuereifer dabei. Jede Flamme wurde einzeln ausgeschnitten und aufgeklebt. Für die älteren Buben war es interessant, ein Feuer zu entzünden.Dazu hat James Krüss passende Zeilen verfasst, in denen es raschelt, knistert, knackt und braust, das Feuer wird für alle Sinne einzeln beschrieben. Ruhig wurden die eifrigen Bastler und Tänzer, als sie die Geschichte vom Feuermännchen aus dem "alten Haus" von Willhelm Matthießen hörten. Dieses Märchen handelt von zwei Kindern, die sich im Wald verlaufen haben. Als es dunkel wurde, riefen sie den Feuermann, so wie sie es bei der Großmutter gesehen hatten. Mit Hilfe des Feuerwehrmanns fanden sie nach Hause.Auch den 15 Kindern, die zur Vorlesestunde gekommen waren, leuchtete ein funkelnden Sternderlwerfer, den jeder zum Abschied bekam, nach Hause. Auch dem Bücherei-Team mit Birgit Forster und Kathrin Fuchs hatte die Veranstaltung mit den Kindern großen Spaß gemacht.