Freizeit Kastl

26.01.2017

26.01.2017

Zu einem besonderen Vorlesenachmittag mit Theater kamen über 20 Kinder in die Gemeindebücherei Kastl. Das Tannenbaumgedicht "Vom Bäumchen das andere Blätter hat gewollt" zog die Mädchen und Buben zwischen drei und neun Jahren in den Bann. Zuerst wurde ein Bildnis von Friedrich Rückert beäugt, der in Schweinfurt vor über zweihundert Jahren gelebt hat. Einige Kinder fanden seine langen Haare sehr bemerkenswert. Alle erfreuten sich an der gereimten Geschichte, die von den Unebenheiten der eigenen Beschaffenheit erzählt. Die Faschingsvorlesestunde ist am Freitag, 17. Februar, geplant.