Freizeit Kastl

15.03.2017

466

0 15.03.2017466

Kastl. Das mit den neuen Vereins-T-Shirts dürfte geritzt sein. Schließlich hat der Kirwaverein Kastl heute 1000 Euro gewonnen.

Die Kastler hatten Glück: Ihr Verein wurde im Radio-Sender Antenne Bayern genannt - und prompt meldete sich Pia Fromm (23), die bei den Kirwaleut' die Kasse prüft, im Studio. Dieser schnelle Rückruf ist Voraussetzung dafür, um beim Gewinnspiel "Scheine für Vereine" abkassieren zu können. Die 85 Mitglieder des Kastler Kirwavereins dürfen sich jetzt über 1000 Euro freuen.Um kurz nach 12 Uhr zog Moderatorin Evi Ott in der Sendung "Antenne Bayern bei der Arbeit" den Kastler Verein aus der Lostrommel. Es dauerte nicht lang, da war Pia Fromm auch schon in der Leitung: „Der Verein ist erst 2016 gegründet worden, da unser alter Kirwa-Wirt aufgehört hat, aber wir wollten die Tradition weiterführen“, erzählte sie im Radio-Interview. Sie verriet auch, dass die Oberpfälzer genau wissen, was sie mit ihrem Gewinn machen: „Wir brauchen neue Anschaffungen und natürlich die neuen Kirwa-Pullis.“Ihr Glück versuchen können auch andere Vereine (Infos und Anmeldung: www.antenne.de ). Außer dem Sofort-Gewinn von 1000 Euro mehrmals täglich von Montag bis Donnerstag besteht noch eine zusätzliche Chance, jeden Freitag 10000 Euro zu gewinnen.