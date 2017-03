Freizeit Kastl

06.03.2017

17

0 06.03.201717

Aus dem alten Vorsitzenden Zollbrecht wird der neue Chef Zollbrecht. Bei der Feuerwehr Utzenhofen wurde nicht etwa der bisherige Amtsinhaber wiedergewählt, sondern auf Klaus Zollbrecht folgte nun sein Namensvetter Hubert Zollbrecht.

Neuer Vorstand Vorsitzender: Hubert Zollbrecht Stellvertreter: Dr. Erwin Schmidbauer



Schriftführer: Klaus Zollbrecht



Kassier: Michael Herdegen



Gerätewart: Andreas Ebenhöch



1. Jugendwart: Laurenz Knott 2. Jugendwart: Michael Wittmann



Vertrauensfrau: Lisa Fromm



Beisitzer: Stephan Schmid , Markus Zeberl



Kassenprüfer: Johann Geitner , Georg Neger



Fahnenabordnung: Michael Fromm, Markus Geitner , Stephan Schmid

Utzenhofen. Der Vorgänger trat nach achtjähriger Spitzenfunktion nicht mehr zur Wahl an - "ausschließlich aus persönlichen Gründen", wie er bei der Mitgliederversammlung selber sagte. Umso erfreuter war der scheidende Vorsitzende, mit Hubert Zollbrecht "einen so aktiven Mann" für diesen Posten zu gewinnen. Bürgermeister Stefan Braun dankte Klaus Zollbrecht im Zuge der Neuwahlen für seine geleistete Arbeit und bezeichnete ihn als "ruhenden Pol, der acht Jahre lang die Feuerwehr Utzenhofen mit viel Weitblick und Umsicht geführt hat". Auch die Position des zweiten Vorsitzenden wurde mit Dr. Erwin Schmidbauer neu besetzt.Das vergangene Jahr war neben dem regulären Programm mit einer Reihe von Veranstaltungen ebenso erfolgreich wie die Vorjahre, blendete Klaus Zollbrecht in seinem letzten Bericht stolz zurück. Er würdigte in dem Zusammenhang die Mitglieder, Kommandant Franz Schmidbauer "und alle Aktiven für das Geleistete".Dr. Erwin Schmidbauer stellte in seiner bisherigen Funktion als Schriftführer seine ausführlichen Dokumentationen vor und Kassier Michael Herdegen berichtete, dass im abgelaufenen Jahr die Kasse Mehrausgaben von rund 3000 Euro tragen musste. Sie seien hauptsächlich durch die Ausstattung der Jungfeuerwehrleute, das Treppengeländer im Gerätehaus und Besuche von Feuerwehrfesten zustande gekommen.Der Kommandant blickte auf vier Einsätze mit insgesamt 43 Stunden Arbeit, eine technische Hilfeleistung und drei Verkehrsregelungen bei kirchlichen Feiern zurück. Stolz war er ferner auf insgesamt 1147 Übungs- und Ausbildungsstunden mit 79 Kräften. Über das Engagement all dieser Männer und Frauen freute sich Franz Schmidbauer, hob außerdem die 15 Atemschutzträger mit gültiger G26-Qualifikation hervor. Überhaupt habe das Thema Weiterbildung nach seiner Auskunft einen großen Stellenwert bei den Aktiven. Der Kommandant dankte auch seinem Stellvertreter Daniel Scharl und Jugendwart Laurenz Knott für ihre Unterstützung. Letzterer fasste die Aktivitäten der 25 Nachwuchskräfte zusammen und freute sich, dass "2016 nicht nur das Feuerlöschwesen gelernt, sondern auch das Gesellige immer wieder gepflegt wurde".