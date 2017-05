Kultur Kastl

08.05.2017

08.05.2017

Mit dem Bärentheater und dem Stück "Bärenikes Klavierstunde" hat das Team der Gemeindebücherei Kastl genau den Geschmack des kleinen Publikums getroffen. Sie hatten mit den Bären und Dr. Bernhard Betz im Obergeschoss der Einrichtung viel Spaß. Bücherleiter Georg Dürr hieß die Mädchen und Buben sowie deren Eltern zu "Bärenikes Klavierstunde" willkommen und betonte, das Bärentheater sei zu einer festen Größe im Veranstaltungsangebot geworden.

Die spannende Geschichte erzählt von Bärenike und ihrem Bruder Bärnie, den jüngsten Akteuren aus der Bärenfamilie. Das Bärenmädchen übt an einem Konzertflügel für Kinder klassische Musikstücke. Als sie die "Vier Jahreszeiten" von Vivaldi von Frühjahr, Sommer Herbst und dann fierend mit dem Winter beendet und sich auf die Suche nach Honigkuchen macht, spielt der Flügel von alleine weiter. Entsetzt ruft Bärenike ihren Bruder zu Hilfe, der auch erst einmal erschrickt. Bärnie erkennt schnell, dass der Teufel Musifer mit ihnen sein Spielchen treibt. Bärnie probiert es zuerst mit "Auf in den Kampf Torero" von Bizet, aber der Flügel spielt munter weiter. Erst mit "Halleluja" vertreibt er Musifer aus dem Klavier. Erleichtert, aber ein wenig schüchtern, spielt Bärenike Beethovens Neunte "Freude schöner Götterfunken". Kaum haben die Bärenkinder die Bühne verlassen, spielt der Flügel schon wieder von ganz alleine: diesmal Mozarts "Kleine Nachtmusik". Für die Bären und Dr. Betz gab es von den Kindern und deren Eltern tosenden Applaus. Betz hatte es wieder verstanden, den Marionetten Leben einzuhauchen. Zugleich brachte er mit seinem Stück den Kindern die klassische Musik näher. Büchereileiter Dürr kündigte für Samstag, 21. Oktober, den nächsten Auftritt von Betz in der Bücherei an - mit einem Stück für Erwachsene.