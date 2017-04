Kultur Kastl

23.04.2017

Der Verein Kulturkastl hat heuer Grund zum feiern: Er besteht seit 20 Jahren. Im September kommen die Mitglieder deshalb im Sportheim am Mennersberg zusammen.

Die Jahreshauptversammlung begann mit einem gemeinsamen Essen im Gasthof Forsthof, nachdem die Vorsitzenden, Daniela Schuller und Dr. Anita Meier, die Anwesenden begrüßt hatten. Danach gab Meier einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Da gab es unter anderem einen Besuch der militärhistorischen Sammlung in der Amberger Leopoldkaserne, eine Fahrt nach Nürnberg zum Musical Stomp, die Wochenendfahrt ins fränkische Weinland, einen Weidenflechtkurs und die Lichtmesswanderung. Die Mittelaltergruppe Casteller Campus hat am Lagerleben in Sulzbach-Rosenberg teilgenommen, war beim Jubiläum der Vilsecker Ritter von der Zarg und hat im Ferienprogramm ein mittelalterliches Lager mit Kerzen ziehen, exerzieren und Spielen organisiert.Vorsitzende Daniela Schuller gab einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten. Dazu gehören ein Küchlbackkurs, am Samstag, 29. Juli, eine Fahrt nach Niedertrachting zur Grattler-Oper mit der Iberl-Bühne, eine Wochenendfahrt im Herbst nach Salzburg, ein Diavortrag über seine Reise nach Patagonien von Peter Gemeinhardt, die Teilnahme des Casteller Campus am Lagerleben in Vilseck und Sulzbach und das Mittelalterlager innerhalb des Ferienprogramms Außerdem ist für den Herbst eine gemeinsame Fahrt ins Schauspielhaus nach Nürnberg vorgesehen. Am Freitag der Kastler Roum-Kirwa kommt auf Einladung von Kulturkastl Bayern-3-Kultmoderator und Kabarettist Matthias "Matuschke" Matuschik. Am Samstag, 11. November, gastiert der Bayerisch-Diatonische Jodelwahnsinn im Kubus in Ursensollen. Und schließlich wird am Samstag, 2. September, ein Fest zum 20-Jährigen des Kulturkastls im Sportheim (Mennersberg) begangen.Nach ihren Ausführungen bedankten sich Schuller und Meier besonders beim TuS Kastl für die sehr gute Zusammenarbeit der beiden Vereine. Als Geste übergab das Kulturkastl an TuS-Vorsitzenden Gert Steuerl eine 3000-Euro-Spende (wir berichteten).Die Ehrung der Mitglieder, die seit der Gründung dem Kulturkastl die Treue halten, war schließlich ein Hauptpunkt. Eine kurze Rückschau auf die vergangenen Jahre erinnerte an die Höhepunkte, wie etwa den Auftritt der Biermösl Blosn mit Gerhard Polt, einen Abend mit Dieter Hildebrandt, mit der Iberl-Bühne, aber auch tolle Theater, die von eigenen Mitgliedern einstudiert und auf die Bühne gebracht wurden.Besonders herausgehoben wurde Gründungsvorsitzender Hermann Forster, der den Verein sozusagen aus der Taufe gehoben und ihm über viele Jahre hinweg seinen Stempel aufgedrückt hat.Dann erhielten die für 20 Jahre geehrten Mitglieder jeweils eine getöpferte Schale mit dem Emblem des Kulturkastls und eine Urkunde.